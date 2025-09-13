Probabili formazioni Fiorentina Napoli: le scelte di Pioli e Conte verso la partita del Franchi per la 3^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: ANCORA PIOLI VS CONTE!

Le probabili formazioni Fiorentina Napoli ci introducono a una partita davvero interessante, che si gioca nella serata di sabato 13 settembre per la terza giornata di Serie A 2025-2026: sfida ancor più attesa se pensiamo che arriva dopo la sosta per le nazionali, ma soprattutto per le due squadre è la prima a calciomercato chiuso.

Bove torna al Viola Park!/ Foto di abbracci e sorrisi: svolta sul futuro?

Come per tutte le altre del resto, ma Fiorentina e Napoli negli ultimissimi giorni della sessione estiva hanno portato a termine alcune operazioni; ad esempio Antonio Conte si è visto recapitare quel Rasmus Hojlund che, almeno per un po’, dovrà prendere il posto di Romelu Lukaku che si è infortunato subito.

Intanto il Napoli ha vinto le prime due partite: curiosamente, lo ha fatto all’ultimo respiro contro il Cagliari che nel turno precedente aveva fermato la Fiorentina in extremis, i viola dal canto loro sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato avendo poi pareggiato sul campo del Torino.

Liste UEFA 2025/ Sorprese e conferme: Lukaku escluso da Conte e Lookman inserito in Champions League

La partita dell’Artemio Franchi metterà anche a confronto Conte con Stefano Pioli, due allenatori già avversari in passato; vedremo cosa ne verrà fuori, per noi è davvero arrivato il momento di valutare innanzitutto le scelte che saranno operate sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni Fiorentina Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA NAPOLI

Partenopei favoriti questa sera, lo scopriamo a margine delle probabili formazioni Fiorentina Napoli con le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra ospite vi garantirebbe una vincita corrispondente a 2,20 volte la vostra giocata mentre il segno 1 per il successo della Viola porta in dote una somma che ammonta a 3,40 volte quanto messo sul piatto, infine con l’eventualità del pareggio (segno X) guadagnereste 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.

Calciomercato Fiorentina news/ Beltran e Barak via in prestito, Ikoné definitivo al Paris (1 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

PIOLI DOPO LA SOSTA

Pioli con il dubbio Gudmundsson nelle probabili formazioni Fiorentina Napoli, per il momento il tecnico viola ha scelto un 3-4-1-2 nel quale l’islandese sarebbe il trequartista, qualora non dovesse farcela sarebbe Ndour ad agire tra le linee supportando i due attaccanti, naturalmente intoccabile Kean che ha fatto molto bene anche in nazionale e al suo fianco Piccoli, l’acquisto più costoso nella storia del club, è favorito su Dzeko che comunque rimane un’opzione più che percorribile. A centrocampo per ora pare esserci una scelta ben definita: Sohm gioca titolare, dunque il ballottaggio è quello tra Fagioli e Mandragora, che è in vantaggio.

Sulle corsie laterali invece ci sono pochi dubbi circa il fatto che Dodò partirà a destra e Gosens, che ha ammesso di aver pensato al ritorno all’Atalanta – ma poi è appunto rimasto – a sinistra; in difesa la Fiorentina dovrebbe schierare Pongracic come giocatore di riferimento davanti al portiere spagnolo De Gea, nuovo eroe del Franchi, e allora a fare da complemento all’ex Lecce avremo Comuzzo, tornato titolare dopo aver perso il posto nella seconda parte della scorsa stagione, e Luca Ranieri ma con Viti (in questo momento più di Pablo Marì) che rimane sempre in agguato per avere una maglia.

LA RISPOSTA DI CONTE

Per le probabili formazioni Fiorentina Napoli Conte fa il calcolo degli infortunati: si è fermato anche Rrahmani, dovremo aspettare per vedere Miguel Gutierrez ed è ampiamente in forse anche David Neres, oltre naturalmente al lungo stop di Lukaku. In difesa gioca sicuramente Beukema; a fargli compagnia al centro del reparto dovrebbe essere Buongiorno che è favorito su Juan Jesus, a destra naturalmente spazio per Di Lorenzo mentre sulla corsia sinistra Spinazzola sembrerebbe avere la meglio su Mathias Olivera, scelta non scontata questa, con Meret al momento ancora in vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic.

Per il resto, diciamo che ci aspettiamo poche sorprese: il modulo del Napoli è il 4-1-4-1 nel quale De Bruyne parte più centrale rispetto a McTominay ma i due in realtà si scambiano la posizione sulla catena di sinistra, sull’altro versante c’è Politano e a completare la trequarti abbiamo Zambo Anguissa che ha risolto la partita contro il Cagliari, dietro questi quattro calciatori ecco Lobotka che agisce nei panni dell’equilibratore e del creatore di gioco. Resta il ballottaggio più intrigante in casa partenopea: quello relativo al ruolo di prima punta, Hojlund (in gol con la Danimarca) di fatto non conosce ancora il gruppo e dunque per ora è favorito Lucca.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte