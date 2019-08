Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli: quote, Milik ce la fa (Serie A)

Nell’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Napoli parliamo della partita, valida per la prima giornata della Serie A 2019-2020, che si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 agosto: torna l’orario tradizionale, e per il secondo anno consecutivo i partenopei sono impegnati nell’anticipo della prima serata. L’esordio di Carlo Ancelotti si era risolto con una vittoria sul campo della Lazio; ora invece il Napoli se la vede al Franchi nella speranza di bissare quel successo, chiamato a riscattare un campionato che per molti aspetti si è concluso al di sotto delle aspettative. La Fiorentina, che ha disputato un girone di ritorno terribile e ha anche rischiato di retrocedere, riparte da Vincenzo Montella: nelle ultime sette giornate dell’ultima Serie A il tecnico ha ritrovato l’affiatamento con l’ambiente, ora vuole andare a caccia dell’Europa. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei favoriti in Fiorentina Napoli, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 che identifica la loro vittoria ha un valore di 1,77 volte la puntata, mentre per il successo dei viola – per il quale dovrete scommettere sul segno 1 – andreste a guadagnare un corrispettivo di 4,75 volte quanto investito. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita sarebbe invece pari a 3,60 volte la cifra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

I DUBBI DI MONTELLA

Per Fiorentina Napoli, Vincenzo Montella dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3: Kevin Prince Boateng sarà il centravanti tattico (favorito su Giovanni Simeone) mentre salgono le quotazioni del giovane Sottil che, anche per mancanza di alternative, dovrebbe partire titolare nel tridente. Naturalmente ci sarà Federico Chiesa dopo la telenovela del suo possibile passaggio alla Juventus; il reparto davvero rivoluzionato per il momento è il centrocampo, dove è tornato Badelj che si occuperà della cabina di regia avendo al suo fianco Benassi (l’unico confermato) e Pulgar, che arriva da una bella stagione con il Bologna (e dalla Copa America) e potrà dare una mano nell’impostazione. Dietro, German Pezzella fa coppia centrale con Milenkovic davanti al portiere Dragowski; sulla destra il nuovo acquisto Lirola, a sinistra potrebbe invece giocare Terzic già titolare in Coppa Italia.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Da valutare se Fiorentina Napoli sarà già la partita dell’esordio per Lozano; al momento Carlo Ancelotti punta sui soliti noti e, a parte due elementi, la formazione partenopea dovrebbe essere la stessa dello scorso anno. Cambia il modulo che sarà il 4-2-3-1: Allan e Fabian Ruiz restano i mediani davanti alla difesa, Mertens è in ballottaggio con Zielinski per andare a giocare alle spalle di Milik (che dovrebbe recuperare dal recente infortunio) e dunque sugli esterni c’è la conferma per Callejon e Lorenzo Insigne, quest’ultimo ancora capitano e chiamato ad una stagione di riscatto dopo il vistoso calo dello scorso anno. Meret può finalmente cominciare la stagione come portiere titolare; davanti a lui esordio ufficiale per Manolas che naturalmente farà coppia con Koulibaly, prima anche per Di Lorenzo che sarà impiegato come esterno destro, dall’altra parte invece Ghoulam è favorito su Mario Rui.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 69 Dragowski; 21 Lirola, 4 Milenkovic, 20 Ger. Pezzella, 93 Terzic; 7 Pulgar, 5 Badelj, 24 Benassi; 25 F. Chiesa, 10 K. Boateng, 11 Sottil

A disposizione: 1 Terracciano, 23 Venuti, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 27 Zurkowski, 15 Cristoforo, 8 Castrovilli, 19 Montiel, 9 G. Simeone, 28 Vlahovic, 7 Eysseric

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: –

Indisponibili: –

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne; 99 Milik

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 23 Hysaj, 9 Verdi, 12 Elmas, 20 Zielinski, 34 Younes

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: –



