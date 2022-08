Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote: più dubbi per Italiano (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci portano verso la partita che sarà senza dubbio l’appuntamento di spicco con la domenica della 3^ giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva dal ritorno del playoff di Conference League giocato giovedì sera sul campo del Twente, che ha portato la desiderata qualificazione alla fase a gironi ma sicuramente è stato anche un impegno ostico, per cui adesso è fondamentale ricaricare subito le energie per affrontare una formazione difficilissima in arrivo allo stadio Artemio Franchi.

I partenopei stanno volando con due vittorie e nove gol segnati nelle prime due giornate del nuovo campionato, Luciano Spalletti ha cominciato benissimo e chissà se il Napoli potrà essere protagonista fino in fondo della lotta scudetto, un sogno che nello scorso torneo è durato fino a primavera inoltrata ed è sfumato in modo anche un po’ superficiale, con la Fiorentina che ci aveva messo pesantemente lo zampino. Tutto questo premesso, ecco che risulta davvero stuzzicante scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Napoli in base alle quote dell’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti partenopei: il segno 2 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno 1 per la vittoria della Fiorentina e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X in caso naturalmente di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

I DUBBI DI ITALIANO

Le scelte di Vincenzo Italiano per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli dipenderanno dalle condizioni post-Conference League. Al netto di questo, il modulo 4-3-3 di partenza non dovrebbe essere modificato: in porta ci aspettiamo titolare Gollini; davanti a lui, Dodò e Venuti si contendono il posto da terzino destro, mentre Milenkovic e Martinez Quarta dovrebbero essere i due difensori centrali, così come a sinistra ci aspettiamo Biraghi.

Un dubbio per reparto, si potrebbe dire: allora ecco che il centrocampo della Fiorentina dovrebbe vedere titolari stasera Duncan e Amrabat, mentre la terza maglia disponibile in mediana è contesa fra Mandragora e Bonaventura; stesso discorso infine nel tridente d’attacco viola, con Gonzalez a destra, Jovic in ballottaggio con Cabral come prima punta e Sottil che sembra favorito come ala sinistra.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Squadra che vince non si cambia, Luciano Spalletti rispetta il detto nelle probabili formazioni di Fiorentina Napoli e si affida al solito 4-3-3. Per questo motivo dunque rivedremo Rrahmani fare coppia con Kim Min-Jae nella coppia di difensori centrali a protezione del portiere Meret, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra che completeranno il reparto e saranno ancora una volta i titolari sulle fasce laterali.

A centrocampo vale lo stesso ragionamento, di conseguenza Zambo Anguissa e Zielinski dovrebbero essere le due mezzali a supporto di Lobotka, al quale saranno affidate le chiavi del gioco del Napoli in cabina di regia. Davanti invece Lozano parte favorito nel ballottaggio con Politano, mentre le altre due maglie dovrebbero essere “blindate” in favore di Osimhen come centravanti e Kvaratskhelia ala sinistra, con splendido impatto sul calcio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











