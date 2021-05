Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli, bella sfida della 37^ giornata della Serie A, che pure ci farà compagnia solo oggi, alle ore 12.30, tra le mura dello stadio Franchi. Siamo dunque ben impazienti di scoprire le mosse di Gattuso, per un incontro che certo mette in palio punti di gran peso per gli azzurri, ancora impegnati in una strenua battaglia per la Champion league. Certo i campani, superando solo in settimana anche l’Udinese con uno straordinario 5-1, hanno dimostrato di aver voglia e possibilità di staccare in pass che vale la massima competizione per club d’Europa, ma pure ancora l’obiettivo non è stato centrato e serve ancora la massima concentrazione.

Di contro una squadra che, giunta al penultimo turno di campionato, ha ben poco da chiedere ancora alla stagione. La Fiorentina, che pure solo pochi giorni fa ha pareggiato con il Cagliari, con 39 punti messi da parte è ormai sicura della salvezza: pure sarà importante per Iachini chiudere il campionato nel migliore dei modi. Viste tali ambizioni, vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

QUOTE E PREVISIONI

Benchè la squadra viola sia formazione in ottime condizioni, pure per il pronostico del match di Serie A, sono gli azzurri i gran favoriti. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della sfida ha fissato a 5.75 il successo della Fiorentina, mentre la vittoria del Napoli vale 1.45: il pareggio è stato quotato a 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE MOSSE DI IACHINI

Per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli, Iachini dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 come modulo di partenza, con in attacco la riconferma della coppia composta da Vlahovic e Ribery (il francese poi ha pure riposato contro i sardi). Alle loro spalle saranno pronti dal primo minuto Amrabat e Bonaventura, ma già Castrovilli rimane in dubbio con Pulgar: sull’esterno si faranno invece avanti Biraghi e Caceres, ma attenzione a Venuti, che rimane a disposizione dalla panchina. Nessuna novità poi nella difesa dei gigliati, con Milenkovic e Pezzella sicuri: solo Martinez Quarta rimane in dubbio con Igor. Infine segnaliamo che potremmo trovare oggi Terracciano tra i pali: Dragowski infatti non è al top della condizione.

LE SCELTE DI GATTUSO

Classico 4-2-3-1 per Mister Gattuso, che pure non dovrebbe regalarci grandissime sorprese per lo schieramento iniziale: gli azzurri sono in forma e il tecnico deve assolutamente sfruttare questo buon momento. Ricordato che anche nella 37^ giornata di Serie A non saranno a disposizione Koulibaly e Maksimovic, ecco che questo pomeriggio sarà ancora posto per Manolas e Rrahmani in difesa, com Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Hysaj, schierati sull’estero del reparto: Ospina potrebbe farsi rivedere tra i pali. Per la mediana è irrinunciabile il duo composto da Fabian Ruiz e Demme (anche se Bakayoko è disponibile), mentre sarà Zielinski a fare da trequartista. Nessuna sorpresa in attacco: con Mertens acciaccato sarà il super Osihmen il titolare in prima punta, affiancato da Lozano e Insigne.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, M Rui; F Ruiz, demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso



