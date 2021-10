Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, si rivede Nico Gonzalez (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 3 ottobre: interessantissimo anticipo nella 7^ giornata di Serie A 2021-2022, all’Artemio Franchi sbarca la capolista che arriva da sei vittorie in altrettanti turni, con un bottino di 16 gol segnati e 2 subiti. Luciano Spalletti è stato impegnato in Europa League, ma per il momento la sua squadra non sembra risentire del doppio impegno: il Napoli a oggi è una corazzata che viaggia con una forma invidiabile e parecchia convinzione nei propri mezzi.

La Fiorentina però sta facendo molto bene: dopo aver battuto l’Udinese ha agganciato la Roma al quarto posto in classifica, da tempo non si vedevano i viola così in alto e soprattutto Vincenzo Italiano sta proponendo una squadra piacevole e concreta, che almeno per il momento può pensare ampiamente positivo. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, proviamo a fare una rapida valutazione su come i due allenatori potrebbero schierarle qui al Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Fiorentina Napoli: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,90 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 1,92 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE SCELTE DI ITALIANO

Pochi dubbi per Italiano in vista di Fiorentina Napoli: Nico Gonzalez torna dalla squalifica e dovrebbe essere titolare nel tridente, con la maglia dl Vlahovic che ovviamente non è in discussione e quella di Callejon, grande ex di questa partita, che è invece insidiata da Riccardo Sottil. In mezzo al campo, Castrovilli non è ancora al 100% e allora sarà Duncan a giocare, con Torreira che come sempre si occuperà di agire in cabina di regia e Bonaventura che sarà la mezzala di inserimento, capace di giostrare anche sulla corsia esterna e dunque, almeno idealmente, di cambiare il modulo della Fiorentina quando la squadra sarà in possesso del pallone. C’è un ballottaggio in difesa, ed è il solito: questa volta Nastasic sembra partire favorito su Martinez Quarta, ovviamente confermatissimo Milenkovic così come i due terzini Odriozola e Biraghi. In porta, dopo le ottime prestazioni, Terracciano è tornato in panchina per lasciare spazio al titolare Dragowski.

GLI 11 DI SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti non ha punti di domanda troppo impellenti: in porta in Fiorentina Napoli dovrebbe giocare Meret, in difesa Rrahmani è ancora favorito su un Manolas che sembra aver perso definitivamente il posto, poi giocheranno i soliti perchè al momento l’allenatore partenopeo applica davvero poco il turnover. Ecco dunque l’imprescindibile Koulibaly come secondo centrale nella retroguardia, ed ecco Di Lorenzo e Mario Rui correre sugli esterni; a centrocampo è stato impressionante il modo in cui Zambo Anguissa si è inserito rapidamente nella squadra, al suo fianco ci sarà senza alcuna sorpresa Fabian Ruiz e davanti a questi due mediani fluttuerà tra le linee Zielinski. Il polacco sarà il giocatore in grado di spezzare gli equilibri; sulle corsie esterne verrà poi dato spazio a Politano (sempre in vantaggio su Lozano) e naturalmente Lorenzo Insigne, ben pochi dubbi sulla maglia di Osimhen che in questo momento sta facendo ampiamente la differenza.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti



