PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS: CHI SONO I GIOCATORI ASSENTI?

Andiamo subito ad analizzare le assenze delle probabili formazioni Fiorentina Panathinaikos. Raffaele Palladino non potrà contare su due pedine, oltre naturalmente a Bove. Stiamo parlando di Colpani e Folorunsho, rispettivamente fuori per infortuni al piede e alla coscia. I due hanno provato a fare di tutto per esserci, ma probabilmente solo l’ex Napoli e Verona riuscirà quantomeno a sedersi in panchina.

Il Panathinaikos si presenta con tre assenze tra cui quella di Kotsiras, uscito nel primo tempo proprio contro la Fiorentina nel match d’andata e sostituito da Vagiannidis. Per il resto fuori anche Bakasetas e Palmer Brown, entrambi protagonisti in settimana di solo allenamento individuale, mai in gruppo con la squadra, a causa di problemi muscolari.

SERVE IL FATTORE FRANCHI, AL PANA BASTA UN PARI

Appuntamento con la storia all’Artemio Franchi. La Fiorentina ha confermato il “mal di trasferta” poiché la sconfitta di Napoli è stata la quarta di fila lontano da casa dopo quelle con l’Inter a Milano, Verona e l’andata contro il Panathinaikos, match concluso 3-2 dopo un doppio vantaggio ellenico. I Viola dunque punteranno tanto sul fattore casa per cercare di ribaltare il punteggio e approdare al turno successivo di Conference League.

Il Panathinaikos è reduce da un mezzo passo falso in campionato avendo pareggiato 1-1 contro l’Atromitos, ma per loro fortuna nemmeno l’AEK Atene è riuscita a superare l’Aris (0-0). Questo significa che la distanza tra il Pana e il club giallonero è sempre di tre lunghezze, 50 a 53, mentre l’Olympiakos viaggia spedito con 60 punti in testa ala classifica.

PRONOSTICO E QUOTE: VINCERÀ LA VIOLA?

Le quote dicono Fiorentina piche i toscani sono dati a 1.48. Il pareggio, che premierebbe il Panathinaikos forte del 3-2 dell’andata, è offerto a 4.33 mentre il 2 fisso quindi il successo degli ospiti è messo a lavagna a 6.50. Ci si aspetta una gara equilibrata a livello di reti segnato con il Gol a 1.90 e il segno opposto a 1.95.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS

BALLOTTAGGI IN DIFESA E ATTACCO

Palladino potrebbe effettuare una scelta importante in porta, bocciando Terracciano dopo un’andata tutt’altro che positiva e inserendo come in campionato De Gea dal primo minuto. In difesa conservatissimi Ranieri e Comuzzo mentre c’è un ballottaggio tra Pongracic e Moreno per un maglia da titolare. Sugli esterni Dodò e Gosens, entrato solo nella ripresa contro il Napoli, e il trio Mandragora, Cataldi e Fagioli a centrocampo. In avanti Gudmundsson in vantaggio su Beltran per un posto vicino a Kean, pienamente recuperato.

IL PANA NE CAMBIA SOLO UNO PER INFORTUNIO

Poche novità per Rui Vitoria che schiera il suo Panathinaikos con gli stessi uomini dell’andata, ad eccezion fatta come detto di Kotsiras che lascerà il posto a Vagiannidis sulla destra. Sul lato opposto nel 4-2-3-1 agirà Mladenovic con Arao-Ingason centrali e l’ex Dragowski in porta. L’autore del momentaneo 2-0 Maksimovic e Stopies saranno in cabina di regia con la folta trequarti composta da Djuricic, Ounahi e Tete alle spalle di Swiderski unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic (Moreno), Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson (Beltran), Kean.. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Vagiannidis, Arao, Ingalson, Mladenovic; Maksimovic, Siopis; Djuricic, Ounhai, Tete; Swiderski. All. Vitoria.