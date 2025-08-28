Probabili formazioni Fiorentina Polissya: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per il ritorno playoff in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA POLISSYA: LE SCELTE PER IL RITORNO!

Siamo al momento delle probabili formazioni Fiorentina Polissya: alcune righe in cui proviamo a presentare le scelte di campo per la partita che, in programma sul neutro di Reggio Emilia (al Mapei Stadium), si gioca per il ritorno dei playoff in Conference League 2025-2026, una formalità per la squadra viola.

Calciomercato Fiorentina News/ Lindelof e Nicolussi Caviglia gli ultimi colpi per Pioli (26 agosto 2025)

La Fiorentina ha fatto il passo decisivo verso il girone unico all’andata, quando ha vinto 3-0 in trasferta: dunque ancora una volta è ottimamente instradata per giocare questa competizione e, possiamo dirlo, finalmente potremmo vedere anche qualche cambio da parte di Stefano Pioli nella sua formazione titolare.

Fino a questo momento l’allenatore viola non ha mai cambiato, presentando lo stesso undici sia contro il Polissya che contro il Cagliari; adesso però Kean è squalificato e comunque il 3-0 dell’andata lascia intendere che le modifiche ci saranno.

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina (risultato finale 1-1): Mandragora, poi Luperto! (24 agosto 2025)

Staremo a vedere, e nel frattempo noi possiamo cominciare a ipotizzarle insieme; è davvero arrivato il tempo di analizzare le probabili formazioni Fiorentina Polissya in maniera più dettagliata, quali calciatori inizieranno il match di Reggio Emilia?

FIORENTINA POLISSYA: PRONOSTICO E QUOTE

Eccoci anche alle quote della Snai all’interno delle probabili formazioni Fiorentina Polissya, con un quadro totalmente a favore dei viola: siamo solo a 1,19 volte la giocata con il segno 1 per il successo della squadra di casa, per contro la vittoria degli ucraini (segno 2) vi garantirebbe una vincita che ammonta addirittura a 9,75 volte quello che avrete messo sul piatto, infine con il segno X per il pareggio questo bookmaker vi premierebbe con un guadagno corrispondente a 6,25 volte la posta in palio.

Diretta/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): gol di Mazzeo e Lafont! (23 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA POLISSYA

IL TURNOVER DI PIOLI

Studiamo le probabili formazioni Fiorentina Polissya, per Pioli sarà un turnover ragionato senza stravolgere troppo una squadra che ha ancora bisogno di trovare i giusti automatismi. La squalifica di Kean sarà coperta da Dzeko, finalmente titolare; altri due che potrebbero rimanere in panchina, almeno inizialmente, sono Sohm in mezzo al campo e uno tra Comuzzo e Luca Ranieri in difesa, poi da verificare De Gea che comunque potrebbe essere ancora titolare. Viti si candida ad un posto nel reparto arretrato, Fazzini potrebbe agire invece sulla trequarti in luogo di Ndour; in mezzo da verificare il recupero di Mandragora.

In alternativa giocherebbe Richardson a fare coppia con Fagioli nel reparto nevralgico; sulle corsie laterali possibile l’ingresso di Fabiano Parisi a sinistra così da dare un po’ di fiato all’inossidabile e imprescindibile Gosens, mentre a destra Dodò può giocare ancora una volta dal primo minuto; a dire il vero le opzioni a disposizione di Pioli sono parecchie e l’allenatore della Fiorentina potrebbe anche cambiare modulo, magari a partita in corso, c’è curiosità nello scoprire quali saranno le sue mosse.

LE SCELTE DI ROTAN

Analizziamo anche le scelte di Ruslan Rotan nelle probabili formazioni Polissya Fiorentina: anche per gli avversari dei viola è possibile che cambi qualcosa, il modulo di partenza sarà sempre il 4-3-3 e in difesa si candida Joao Valle che potrebbe prendere il posto di Chobotenko, dunque centrale al fianco di Sarapiy con due terzini confermati in Kravchenko e Korniychuk, il portiere ancora una volta sarà Kudryk protagonista di una sfortunata autorete, che ha aperto le danze nella partita di andata sul tiro di Kean. A centrocampo avremo sempre Babenko a coordinare; con lui Lednev e uno tra Andriyevskiy e Talles Costa.

Per quanto riguarda invece il tridente offensivo, André Gonçalves minaccia la maglia di Nazarenko sulla corsia mancina, a destra Gutsulyak è nettamente favorito sulla concorrenza mentre il posto se lo deve giocare Filippov, che come centravanti ha comunque qualche metro di vantaggio nei confronti di Gayduchyk. Anche qui in ogni caso vedremo tra poco se davvero l’allenatore del Polissya manderà in campo questa formazione a Reggio Emilia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA POLISSYA: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Fagioli, Richardson, Parisi; Fazzini, Gudmundsson; Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Joao Valle, Sarapiy, Korniychuk; Talles Costa, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan