Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna/ Diretta tv: Nzola o Beltran? (playoff Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Rapid Vienna ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 20:00 di giovedì 31 agosto, presso lo stadio Artemio Franchi: siamo arrivati al ritorno dei playoff di Conference League 2023-2024, per i viola si tratta di un match da vincere visto che all’andata, all’Allianz Stadion della capitale austriaca, il successo è andato al Rapid Vienna grazie a un calcio di rigore. Dunque, per accedere ai gironi di Conference League la Fiorentina deve vincere con almeno due gol di scarto; solo uno porterebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): gol di Joao Costa! (28 agosto 2023)

La squadra di Vincenzo Italiano a dire il vero non arriva benissimo a questo appuntamento, considerato molto importante per la stagione: domenica i viola sono andati subito in vantaggio doppio contro il Lecce, ma si sono fatti rimontare dai salentini e si sono dovuti accontentare di un pareggio interno, risultato certamente non ottimale dopo il 4-1 di Marassi. Adesso però tocca concentrarci sulla partita di giovedì sera: a tale proposito iniziamo a valutare le possibili scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Fiorentina Rapid Vienna.

Diretta/ Fiorentina Lecce (risultato finale 2-2): altra rimonta dei salentini! (27 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA RAPID VIENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Rapid Vienna sarà in chiaro: infatti il ritorno dei playoff di Conference League verrà trasmesso anche su Tv8, dunque tutti potranno assistere al match. Ricordiamo poi le alternative per gli abbonati ai rispettivi servizi: sul satellite la partita andrà in scena soltanto sui canali pay per view o comunque accessibili disponendo di un abbonamento al pacchetto Calcio, diretta streaming video in questo garantita dall’applicazione Sky Go mentre i clienti DAZN potranno seguire Fiorentina Rapid Vienna su questa piattaforma, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Rapid Vienna Fiorentina (risultato finale 1-0): decide Grull su rigore (24 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA

GLI 11 DI ITALIANO

Ancora una volta è difficile capire le scelte di Italiano per Fiorentina Rapid Vienna: nelle prime due partite stagionali il tecnico viola ha confermato gli stessi undici, per poi stravolgere il suo 4-2-3-1 contro il Lecce. Proviamo comunque a ipotizzare: in porta potrebbe tornare Pietro Terracciano, davanti a lui una linea difensiva con Milenkovic e Ranieri schierati come centrali con Dodò e Biraghi che si occuperebbero invece delle corsie laterali. A formare la cerniera di metà campo dovrebbero essere Arthur Melo e Mandragora, anche perché il brasiliano finora ha sempre giocato; davanti a loro ci aspettiamo che sia titolare Bonaventura in posizione centrale, probabilmente per una partita così importante sarà titolare anche Nico Gonzalez mentre sull’altro versante del campo la scelta potrebbe ricadere su Riccardo Sottil, altro giocatore parecchio utilizzato. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, è ballottaggio tra Nzola e Beltran: qui, diamo un 50% di possibilità ad entrambi e poi vedremo quale sarà la decisione finale di Italiano.

LE SCELTE DI BARISIC

Zoran Barisic, per Fiorentina Rapid Vienna, dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con cui ha vinto la partita di andata: un modulo che può anche diventare 4-3-3 arretrando la posizione di Oswald sulla mezzala, e allargando Seidl che giocherebbe così nel tridente. Diciamo però che, almeno in partenza, Oswald fa il terzo a destra sulla linea dei trequartisti e Seidl si posiziona sulla stessa linea al centro; Grull, matchwinner all’Allianz Stadion, è il laterale sinistro con il veterano Burgstaller che ancora una volta fa da punto di riferimento nel ruolo di centravanti. A formare la zona mediana saranno ancora una volta Sattlerberger e Kerschbaum; poi una difesa biancoverde nella quale Querfeld e Maximilian Hofmann agiranno come centrali a protezione del portiere Hedl, Thorsten Schick sarà il terzino destro mentre Auer avrà campo per correre sull’altro versante del campo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur Melo, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, R. Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; T. Schick, Querfeld, M. Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. Allenatore: Zoran Barisic











© RIPRODUZIONE RISERVATA