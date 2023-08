Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna/ Quote, dubbi per Italiano (Conference League, 31 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Rapid Vienna ci avviciniamo a grandi passi alla partita decisiva per l’ingresso nei gironi della Conference League 2023-2024: il ritorno dei playoff va in scena alle ore 20:00 di giovedì 31 agosto, all’Artemio Franchi la Fiorentina è chiamata a ribaltare la sconfitta subita una settimana fa all’Allianz Stadion quando è caduta a causa di un rigore, mostrando di poter sicuramente passare il turno ma anche di non poter dare per scontato questo obiettivo, che era stato raggiunto l’anno scorso con tanto di finale poi persa contro il West Ham.

Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna/ Diretta tv: Nzola o Beltran? (playoff Conference League)

Nel frattempo la Fiorentina ha giocato la sua seconda partita in Serie A, con un primo tempo sontuoso ma una rimonta subita dal Lecce; Vincenzo Italiano entra con fiducia nella sfida che gli può ridare l’Europa ma ora bisognerà vedere come andranno le cose in campo. Nel frattempo, noi ci prendiamo come sempre del tempo per valutare quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori per il ritorno dei playoff, e dunque andiamo ad analizzare insieme quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina Rapid Vienna.

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): gol di Joao Costa! (28 agosto 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Fiorentina Rapid Vienna possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Il segno 1 per la vittoria della squadra viola vi farebbe guadagnare 1,15 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 7,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione austriaca, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 12,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

Diretta/ Fiorentina Lecce (risultato finale 2-2): altra rimonta dei salentini! (27 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA

GLI 11 DI ITALIANO

Per il momento Italiano non ha dato troppi punti di riferimento: in Fiorentina Rapid Vienna potrebbe andare in campo una formazione identica a quella che ha giocato la partita di andata, anche se tra Marassi e l’Allianz Stadion il tecnico viola non aveva fatto turnover, confermando in toto il suo 4-2-3-1 che ha invece stravolto contro il Lecce. Andiamo comunque con una difesa nella quale Milenkovic e Ranieri sono i due centrali a protezione di Pietro Terracciano, che tornerebbe titolare; sulle fasce Dodò è favorito su Kayode e Biraghi su Fabiano Parisi, mentre a centrocampo la certezza in questo avvio di stagione sembrerebbe essere Arthur Melo, che questa sera potrebbe essere affiancato da Mandragora. A formare la linea sulla trequarti potrebbero essere Nico Gonzalez, Bonaventura e Riccardo Sottil ma attenzione a Brekalo, che potrebbe essere titolare a sinistra; poi testa a testa tra Nzola e Beltran per il ruolo di prima punta.

LE SCELTE DI BARISIC

Per quanto riguarda Zoran Barisic, in Fiorentina Rapid Vienna il modulo degli austriaci sarà speculare e non ci aspettiamo troppe sorprese: i biancoverdi arrivano al Franchi con Hedl tra i pali, e una difesa in cui Thorsten Schik e Auer sono i terzini a corredo della coppia centrale composta da Querfeld e Maximilian Hofmann. Il tandem di centrocampo, particolarmente fisico e da interdizione, è formato da Sattlberger e Kerschbaum; poi attenzione alla posizione di Oswald, che all’andata oscillava tra la zona della trequarti e la metà campo agendo anche come mezzala tattica, andando a formare una sorta di 4-3-3. Qui, dobbiamo dire che Seidl sarebbe portato ad allargarsi a destra, abbandonando la sua mattonella centrale per trovare palloni giocabili; sull’altro versante c’è Grull, autore del gol decisivo nel match dell’Allianz Stadion, mentre il veterano Burgstaller rappresenterà ancora una volta il centravanti del Rapid Vienna.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur Melo, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, R. Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; T. Schick, Querfeld, M. Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. Allenatore: Zoran Barisic











© RIPRODUZIONE RISERVATA