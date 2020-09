Probabili formazioni Fiorentina Reggiana/ Ultimo test estivo per Iachini (amichevole)

Questa sera alle ore 18.00 tra le mura dell’Artemio Franchi si giocherà la tanto attesa amichevole tra Fiorentina e Reggiana di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo ovviamente ben curiosi di conoscere quali saranno le mosse di Iachini come di Alvini per quello che sarà per entrambi l’ultimo test estivo prima dell’avvio del campionato. Dopo tutto mancano circa sette giorni all’esordio della Viola in Serie A (19 settembre contro il Torino), a cui la squadra dei gigliati vuole presentarsi al top della condizione fisica e mentale. Le prime amichevoli hanno fornito segnali incoraggianti a Iachini, il quale però questa sera vorrà verificare nuovamente la condizione dei suoi contro un avversario di livello e ben pronto, tenuto poi conto che solo pochi giorni fa hanno fatto ritorno in Toscana anche alcuni nazionali, richiamati nei giorni scorsi dalle rispettive federazioni. L’amichevole di questa sera dunque si annuncia come una sorta di “prova generale” per il club gigliato, dove tra primo e secondo tempo, tutti o quasi dovrebbero trovare almeno un po’ di spazio: vediamo allora quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Fiorentina Reggiana.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA REGGIANA

LE MOSSE DI IACHINI

Tanti i punti di domanda che sorgono sullo schieramento della Viola nelle probabili formazioni di Fiorentina Reggiana: Iachini infatti per l’ultimo test pre season vorrà dare spazio a un po’ tutti i giocatori in rosa, compresi i nazionali, appena rientrati e non sarà facile già fissare le gerarchie nello spogliatoio. Per il test di questa sera comunque il tecnico punterà ancora sul classico 3-5-2, dove è assai probabile che in difesa dal primo minuto non mancheranno Caceres, Pezzella e Igor nella difesa a 3, posta magari di fronte a Dragowski, appena rientrato dall’esperienza con la nazionale polacca. Per la mediana poi Iachini potrebbe confermare titolari Amrabat, Duncan e Saponara, con Venuti e Lirola che si candidano per un posto in corsia: non mancano le alternative valide dalla panchina però. In attacco invece non mancherà dal primo minuto la colonna dello spogliatoio viola Franck Ribery: con francese si candida per la maglia Kouame, in doppietta contro la Lucchese pochi giorni fa.

LE SCELTE DI ALVINI

Per le probabili formazioni di Fiorentina Reggiana, Alvini invece dovrebbe puntare sul classico 3-4-3, dove saranno confermati dal primo minuto parecchi titolari che già hanno giocato contro l’Imolese nell’ultimo test. Ecco che in tal senso tra i pali non mancherà l’ex del match Cerofolini: pronti in difesa Martinelli, Costa e Rozzio, pur con Espeche pronto dalla panchina. Per la mediana a 4 della formazione granata la prima ipotesi vede titolari confermati qui Rossi, Zampano, Lunetta e Voltan: pure in attacco poi le maglie paiono già consegnate. Qui infatti a tridente dovremmo vedere dal primo minuto Zamparo, Cambiaghi e Radrezza, ma occhio a quest’ultimo, che potrebbe venir utilizzato sulla tre quarti alle spalle delle due punte (dove pure potremmo vedere dal primo minuto oggi Marchi.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Igor: Lirola, Amrabat, Duncan, Saponara, Venuti: Kouamé, Ribery All.Iachini

REGGIANA (3-4-3): Cerofolini; Martinelli, Costa, Rozzio; Rossi, Zampano, Lunetta, Voltan, Zamparo, Radrezza, Cambiaghi All. Alvini



