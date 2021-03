Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Diretta tv: ancora molti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma ci introducono alla partita della venticinquesima giornata di Serie A che è un classico del nostro calcio ed è in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina e Roma arrivano alla partita del turno infrasettimanale accomunate dalla necessità di mettersi alle spalle una amara domenica, che ha visto la Viola sconfitta ad Udine e i giallorossi perdere in casa contro il Milan. Per la Fiorentina la salvezza non può ancora dirsi al sicuro, per la Roma un posto fra le prime quattro è tornato in bilico, dunque la posta in palio domani sera sarà davvero molto alta. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

DIRETTA FIORENTINA ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Fiorentina Roma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI PRANDELLI

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma sul fronte viola ci dicono che Cesare Prandelli dovrebbe adottare un modulo 3-5-2 nel quale tuttavia ci sono ancora diversi ballottaggi da sciogliere per decidere chi sarà titolare. Non ci sono dubbi su Dragowski in porta; davanti a lui difesa a tre con Martinez Quarta in ballottaggio con Igor per affiancare i due sicuri titolari Pezzella e Milenkovic; nella folta linea del centrocampo a cinque ecco un primo ballottaggio a destra fra Malcuit e Venuti, poi avremo Amrabat e Castrovilli mezzali al fianco del regista che potrebbe essere Pulgar oppure Borja Valero, infine a sinistra agirà Biraghi. L’ultimo dubbio per la Fiorentina di domani sera sarà in attacco, perché Prandelli deve decidere se affidarsi a Ribery oppure a Kokorin per affiancare il centravanti, che sarà ancora una volta Vlahovic.

LE MOSSE DI FONSECA

In casa giallorossa, le probabili formazioni di Fiorentina Roma sono caratterizzate da diversi dubbi ancora aperti per stabilire chi sarà titolare nel modulo 3-4-2-1 ormai consueto. Pau Lopez tra i pali; davanti a lui resta complicata la situazione in difesa, dove i titolari dovrebbero essere Mancini, Cristante e uno tra Kumbulla e Fazio, in ballottaggio per la terza maglia disponibile. A centrocampo ecco un dubbio tra Karsdorp e Bruno Peres sulla fascia destra, mentre in mezzo dovremmo vedere Villar con l’intoccabile Veretout, a meno che venga arretrato Pellegrini dando spazio a Pedro sulla trequarti. A sinistra pochi dubbi su Spinazzola, sulla trequarti invece abbiamo già visto che dovrebbe giocare Pellegrini, con Pedro pronto se Lorenzo sarà arretrato in mediana, ma resta in ballo tra Mkhitaryan ed El Shaarawy pure l’altra maglia; infine, Borja Mayoral centravanti, anche perché Dzeko è ancora fuori.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.



