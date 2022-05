Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma ci presentano la partita che andrà in scena solamente domani sera allo stadio Artemio Franchi del capoluogo toscano, ultimo posticipo per la trentaseiesima giornata di Serie A dovuto al fatto che la Roma arriva dalla semifinale di Conference League. In palio però adesso c’è un posto in Europa per la prossima stagione: la Roma ha 59 punti in classifica e la Fiorentina ne ha 56, facile capire quale sarà l’importanza dello scontro diretto nel cosiddetto Monday Night in riva all’Arno.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve risollevarsi dalle tre sconfitte subite nelle ultime tre giornate, anche se contro il Milan già si è visto qualche segnale di miglioramento rispetto alle batoste contro Salernitana e Udinese. La Roma di José Mourinho in campionato arriva invece dal pareggio contro il Bologna, non vince a sua volta da prima di Pasqua ma ora ha l’occasione per mettere fuori gioco la rivale. Tutto questo premesso, ora scopriamo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Fiorentina Roma.

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Roma, l’allenatore di casa Vincenzo Italiano non dovrebbe discostarsi dall’ormai consueto modulo 4-3-3 per i gigliati: sappiamo che Terracciano è diventato il titolare in porta; nella difesa a quattro schieriamo Venuti, Milenkovic, Igor (in ballottaggio però con Martinez Quarta) e Biraghi da destra a sinistra; grandi dubbi nel terzetto a centrocampo, dove Maleh è in ballottaggio con Bonaventura e Torreira con Amrabat, per cui l’unica certezza sembra essere Duncan; infine Ikoné e Saponara si giocano il posto a disposizione per affiancare Cabral e Gonzalez nel tridente d’attacco dei viola.

Per José Mourinho nelle probabili formazioni di Fiorentina Roma bisogna sicuramente anche tenere presente che per i giallorossi è stato un periodo molto più affollato di impegni. Non ci dovrebbero essere sorprese in difesa, nel modulo 3-4-1-2 dovremmo vedere come al solito Rui Patricio in porta e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez; esterno destro Karsdorp, nel cuore della mediana Cristante sarà affiancato da uno fra Oliveira e Veretout mentre a sinistra si giocano il posto Zalewski ed El Shaarawy; infine in attacco dovremmo vedere Pellegrini trequartista a supporto di Zaniolo (oppure Shomurodov) Abraham.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.











