PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA/ Diretta tv: c’è il ballottaggio Matic-Bove

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: A CENTROCAMPO

Parliamo adesso più nel dettaglio dei due reparti di centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni di Fiorentina Roma. Cominciando dai padroni di casa viola di mister Vincenzo Italiano, secondo il modulo 4-3-3, indichiamo come potenziali titolari nel terzetto viola di centrocampo Mandragora, Amrabat e Bonaventura, anche se sono in lizza pure Castrovilli e Barak, considerando pure che è passato davvero poco dalla finale di Coppa Italia di mercoledì sera e dosare le forze può essere di fondamentale importanza per la Fiorentina.

Per quanto riguarda invece la Roma di José Mourinho, che invece la finale ce l’avrà mercoledì prossimo in Europa League, nel centrocampo a quattro dei giallorossi allo stadio Artemio Franchi avremo Zalewski a destra, poi c’è il ballottaggio Matic-Bove per affiancare Cristante che tornerà a governare il gioco nel cuore della mediana capitolina e sulla sinistra El Shaarawy, anche se potremmo anche vedere Celik a destra con Zalewski che cambierebbe fascia e in questo caso toccherebbe al Faraone cominciare la partita di Firenze dalla panchina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma ci parlano della partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 27 maggio, valida per la 37^ giornata di Serie A 2022-2023. Due turni al termine, ma con situazioni diverse di classifica: la Fiorentina infatti è del tutto tranquilla e ormai ha solo nella finale di Conference League il grande obiettivo di una stagione che è stata decisamente positiva, e che ora lancia la Viola verso un progetto che potrebbe continuare nelle prossime stagioni cementando magari la presenza in Europa.

Per quanto riguarda la Roma, chiaramente la finale di Europa League resta la data segnata in rosso sul calendario ma i giallorossi devono provare a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League anche attraverso il campionato, così da non lasciare nulla di intentato; da questo punto di vista però il pareggio interno contro la Salernitana ha complicato la situazione. Aspettiamo di scoprire in che modo andranno le cose allo stadio Olimpico, per il momento facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

DIRETTA FIORENTINA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: il canale è al numero 214 del decoder di Sky, e sarà accessibile ai clienti di questa emittente che abbiano sottoscritto un abbonamento anche con la piattaforma che ha i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione in diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI ITALIANO

Con la finale di Praga alle porte, capire come Vincenzo Italiano intenda affrontare Fiorentina Roma rimane complicato: potremmo comunque ipotizzare un 4-3-3 con Cerofolini confermato in porta, davanti a lui Martinez Quarta e Luca Ranieri potrebbero essere i due centrali di una difesa che avrebbe in Venuti e Terzic i due terzini. A centrocampo, eventuale spazio potrebbero averlo sia Castrovilli che Alessandro Bianco; le alternative sono sempre le stesse e cioè Duncan e Barak, in più abbiamo Bonaventura, Mandragora e Sofyan Amrabat e almeno uno degli ultimi due potrebbe essere titolare per operare in cabina di regia. Ancor più difficile decifrare la composizione del tridente offensivo: Brekalo, dimenticato per settimane, ha giocato titolare il ritorno della semifinale in Conference League. Potrebbe essere in campo anche sabato, ma contro la Roma noi puntiamo su Luka Jovic come centravanti con Riccardo Sottil e Saponara che sarebbero i due esterni.

GLI 11 DI MOURINHO

Se ipotizzare la formazione viola è complesso, quella giallorossa in Fiorentina Roma è un rebus: José Mourinho ha fatto massiccio turnover contro la Salernitana, al Franchi potrebbe invece tornare a proporre una formazione simile a quella titolare anche per preparare il match contro il Siviglia. Con qualche eccezione, ovviamente: Dybala per esempio avrebbe uno spezzone per testarne le condizioni, dunque in attacco potrebbe giocare Abraham con il supporto di Solbakken e Lorenzo Pellegrini. In porta invece andrebbe Svilar, dando così un turno di riposo a Rui Patricio; la difesa ha ritrovato Smalling, e l’inglese fuori a lungo deve mettere minuti nelle gambe ritrovando il ritmo partita. Possibile una maglia per lui con i fidatissimi Gianluca Mancini (un ex) e Ibañez ai lati; a centrocampo dunque tornerebbe Cristante, che al suo fianco può avere uno tra Matic, Edoardo Bove e Wijnaldum. Spinazzola verso il forfait: dunque le soluzioni sulle corsie sono Zalewski-El Shaarawy o Celik-Zalewski, anche in questo caso lo Special One dovrà prendere una decisione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, L. Ranieri, Terzic; Castrovilli, Mandragora, Barak; R. Sottil, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Lo. Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore: José Mourinho











