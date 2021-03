Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote, Fonseca ritrova Kumbulla (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Roma parliamo di una delle partite che si giocano nel turno infrasettimanale di Serie A 2020-2021, la 25^ giornata: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 3 marzo presso l’Artemio Franchi. Partita delicata per entrambe: i viola hanno perso sul filo di lana contro l’Udinese e, poiché il Cagliari è tornato alla vittoria, la zona retrocessione si è avvicinata in maniera sensibile, rischia la squadra di Cesare Prandelli anche perché il passo è pericolante in modo costante.

La Roma è stata battuta dal Milan all’Olimpico, ha mancato il ritorno al terzo posto e ha visto le rivali per la Champions League avvicinarsi; quasi sfumato il sogno scudetto, i giallorossi devono però rialzare la testa perché stanno disputando una bella stagione e non possono scialacquarla con un finale in calo. Vedremo quello che succederà, intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Fiorentina Roma possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 3,65 volte quanto puntato, contro il valore di 2,05 che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI PRANDELLI

Con Kouamé e Bonaventura ai box, per Fiorentina Roma Prandelli dovrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Sofyan Amrabat che verrà affiancato da Pulgar, eventualmente in posizione di mezzala, e Castrovilli che completerà il reparto di mezzo; sulle corsie laterali Biraghi certo del posto e Malcuit favorito a destra su Venuti e Callejon, che però potrebbe comunque essere in campo con il passaggio al 3-4-2-1. Questo significherebbe togliere un centrocampista (nel caso Pulgar) e schierare Ribéry da trequartista, lasciando a Vlahovic (in netto vantaggio su Kokorin) il compito di occuparsi dell’attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Prandelli deve solo sciogliere il nodo legato al ballottaggio tra Martinez Quarta e Caceres; scontate le presenze di German Pezzella e Milenkovic, così come quella di Dragowski che ovviamente sarà il portiere.

I DUBBI DI FONSECA

Anche Paulo Fonseca sorride per Fiorentina Roma, perché ritrova Smalling e Kumbulla: l’inglese ancora non al top va verso la panchina, mentre il giovane veneto avanza per un posto da titolare con Cristante e Gianluca Mancini. Ancora ai box Ibanez, in porta andrà Pau Lopez mentre per il resto la squadra giallorossa non dovrebbe cambiare rispetto al solito: sulle fasce vedremo nuovamente Karsdorp occupare la destra e il sempre più concreto e determinante Spinazzola correre a sinistra, in mezzo al campo invece le redini della manovra sono in mano a Veretout (per lui una partita da ex) con Villar favorito per giostrargli accanto. Davanti, avremo come sempre due trequartisti: Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan sono ormai i due titolari a scapito di Pedro che diventa un panchinaro di lusso, ancora out Dzeko e dunque la maglia da titolare per Borja Mayoral è praticamente certa.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Milenkovic; Malcuit, Pulgar, S. Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic

A disposizione: Terracciano, Rosati, Caceres, Igor, Venuti, Borja Valero, Barreca, Callejon, Montiel, Eysseric, Kokorin

Allenatore: Cesare Prandelli

Squalificati: –

Indisponibili: Bonaventura, Kouamé

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

A disposizione: Mirante, Fuzato, Smalling, F. Fazio, Juan Jesus, Reynolds, Bruno Peres, A. Diawara, Pastore, Carles Pérez, Pedro, El Shaarawy

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Ibanez, Zaniolo, Dzeko

© RIPRODUZIONE RISERVATA