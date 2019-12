Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote, Fonseca senza Kluivert! (Serie A)

Analizzando le probabili formazioni di Fiorentina Roma parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 20 dicembre, secondo anticipo nella 17^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Ottimo momento per i giallorossi che, avendo battuto la Spal in rimonta, hanno anche approfittato dello scivolone interno del Cagliari per allungare in chiave quarto posto e rafforzare la posizione in zona Champions League, continuando l’inseguimento alla Lazio. La squadra di Paulo Fonseca sta esprimendo il suo potenziale che non è certo minimo, ma questa sera deve stare attenta perchè è ospite di una Fiorentina che, alla seconda partita consecutiva al Franchi, domenica scorsa ha spezzato la serie di quattro sconfitte pareggiando in extremis contro l’Inter, si è rilanciata e ha molta fiducia oltre a possedere valori che valgono ben più dell’attuale classifica. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e dunque mentre aspettiamo che si giochi leggiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Fiorentina Roma indicano nei giallorossi i favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,00 per il successo dei viola che è identificato dal segno 1. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, è quella che paga di più: con questo risultato infatti andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI MONTELLA

Allarme Chiesa: in Fiorentina Roma potrebbe mancare il gioiello del vivaio che si è allenato a parte, e che dunque potrebbe saltare per un problema alla caviglia. Pronto eventualmente Kevin Prince Boateng, perchè tutto lascia pensare che il giovane Vlahovic, eroe del pareggio contro l’Inter, sarà comunque titolare in attacco. Alle spalle del tandem offensivo Vincenzo Montella non dovrebbe cambiare nulla: Castrovilli sta bene e dunque giocherà regolarmente come mezzala sul centrosinistra, con Pulgar che invece agirà sull’altro versante del campo. Badelj sarà come sempre il riferimento a centrocampo impostando la manovra, e trovando sbocchi sugli esterni dove come al solito correranno Lirola e Dalbert. La difesa sarà formata dai tre centrali Milenkovic, German Pezzella – domenica scorsa in campo con una maschera protettiva – e Martin Caceres, in porta il polacco Dragowski.

I DUBBI DI FONSECA

In Fiorentina Roma qualche dubbio in più ce l’ha Paulo Fonseca: innanzitutto in difesa bisogna verificare le condizioni di Smalling, che può farcela ma eventualmente per la panchina con Federico Fazio che a quel punto prenderebbe il posto di centrale al fianco di Gianluca Mancini, e davanti a Pau Lopez. Se a sinistra Kolarov è sicuro della maglia, dall’altra parte sono in ascesa le quotazioni di Florenzi che potrebbe giocare dal primo minuto; in mezzo Amadou Diawara fa coppia con l’ex Veretout, davanti a loro sono in tanti per i posti sulla trequarti con Diego Perotti che in questo momento appare favorito sia su Mkhitaryan che su Cengiz Under, dando per assodato che Zaniolo agirà sul centrodestra e che Lorenzo Pellegrini, uno dei migliori assistmen del nostro campionato, sarà impiegato come centrale alle spalle di Dzeko, che non teme il confronto con l’altro ex Kalinic per il ruolo di centravanti.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; F. Chiesa, Vlahovic

A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Zurkowski, Venuti, Benassi, Cristoforo, R. Ghezzal, Eysseric, K.P. Boateng, Pedro, R. Sottil

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: –

Indisponibili: Ribéry

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Florenzi, F. Fazio, Juan Jesus, Cetin, Cengiz Under, Mkhitaryan, Antonucci, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Santon, Cristante, Pastore, Kluivert



