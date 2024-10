PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: ECCO I TITOLARI PER STASERA AL FRANCHI

Una bella chiusura della domenica ci attende allo stadio Artemio Franchi, le probabili formazioni Fiorentina Roma sono allora fondamentali verso l’ultimo posticipo della nona giornata di Serie A. Entrambe arrivano da vittorie nel giovedì di Coppe, con però sapori differenti. Per la Fiorentina di Raffaele Palladino infatti è la conferma di un periodo positivo, che aveva portato ad esempio la vittoria contro il Milan prima della sosta oppure il tennistico 0-6 sul campo del Lecce nella scorsa giornata.

Per la Roma di Ivan Juric invece il successo contro la Dinamo Kiev è stato ossigeno puro in un inizio di stagione molto tormentato su entrambi i fronti. In campionato in particolare le vittorie finora sono state solamente due in otto giornate, i giallorossi devono scuotersi al più presto, oggi non sarà facile ma se si vuole davvero dare una scossa al proprio cammino potrebbe essere l’occasione giusta. Il match sarà come sempre intrigante, quindi addentriamoci nell’analisi delle probabili formazioni Fiorentina Roma…

ECCO COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE

Accompagniamo come sempre le probabili formazioni con il pronostico su Fiorentina Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. Regna l’incertezza, perché è minima la differenza fra il valore di 2,50 per il segno 1 sulla vittoria della Fiorentina e quello di 2,85 per il segno 2, ovviamente qualora vincere la Roma. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio, con il segno X indicato a quota 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

MOLTO DIPENDE DA KEAN

Le probabili formazioni Fiorentina Roma ci dicono che Raffaele Palladino deve sciogliere i dubbi su Kean, reduce da una lieve distorsione alla caviglia. Di certo la retroguardia sarà formata dal portiere De Gea e dai quattro difensori Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens da destra a sinistra; poi potremmo avere Adli, Cataldi e Bove in un centrocampo a tre schierato secondo il modulo 4-3-2-1 che quindi prevederebbe poi Colpani e Kouamé sulla trequarti a sostegno della prima punta, che sia Kean oppure Beltran. Con quest’ultimo però potrebbe anche esserci un 4-2-3-1, con gli stessi altri dieci nomi ma Bove avanzato sulla trequarti, magari sulla stessa linea dello stesso Beltran se fosse Kouamé ad agire come prima punta.

POCHI DUBBI PER JURIC

Le idee dovrebbero essere abbastanza chiare per Ivan Juric circa le probabili formazioni Fiorentina Roma. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 con Svilar protetto dalla difesa a tre formata da Mancini, N’Dicka e Angelino, anche se c’è pure l’opzione Hermoso come alternativa; ecco poi Celik sulla fascia destra, mentre nel cuore della mediana sono in lizza Kone, Pisilli e Le Fee nell’unico vero dubbio, cioè quello relativo alla spalla di Cristante. Avremo poi Zalewski sulla corsia mancina e un reparto offensivo con Dybala e capitan Pellegrini che agiranno sulla trequarti alle spalle del centravanti giallorosso, che sarà naturalmente Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Kouamé; Beltran. All. Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.