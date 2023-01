Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria/ Quote, chi gioca davanti? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria ci avvicinano sensibilmente alla partita che, giovedì 12 dicembre alle ore 18:00, si gioca per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023: gara secca ancora una volta, e dunque aumenta l’interesse per un match tra due squadre che in questa competizione hanno sempre avuto una buona tradizione (10 titoli in due) ma che ultimamente devono fare i conti con annate al di sotto delle aspettative. Certamente la Fiorentina è in ripresa con Vincenzo Italiano, a febbraio giocherà il playoff di Conference League e può sperare di arrivare anche in fondo al torneo.

La Sampdoria invece deve fare i conti con la corsa per la salvezza: tornare in Serie B dopo 11 anni sarebbe chiaramente un colpo durissimo per questa società, ma il passo è quello che è e allora quantomeno si potrebbe provare a fare strada in Coppa Italia, che comunque al momento viene considerato un obiettivo secondario. Vedremo cosa succederà all’Artemio Franchi, ma aspettando che la partita prenda il via noi possiamo fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico a lato delle probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

I DUBBI DI ITALIANO

Sarà ovviamente turnover per Vincenzo Italiano, ma nelle probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria bisogna ancora capire chi occuperà le caselle del 4-3-3 viola. In porta dovremmo vedere Cerofolini; davanti a lui possibile turno di riposo per Milenkovic, quindi uno tra Martinez Quarta e Ranieri potrebbe fare coppia con Igor (i due comunque possono anche giocare insieme) mentre sulle corsie laterali, come terzini, Dodò e Terzic sono favoriti rispetto a Venuti e Biraghi, che sono stati titolari sabato. A centrocampo viaggia verso una maglia Castrovilli, finalmente tornato a disposizione del suo allenatore; con lui potrebbe agire Sofyan Amrabat che dovrebbe essere in forma dopo aver giocato uno splendido Mondiale con il Marocco, il terzo elemento sarebbe Barak che di fatto però si stacca da questa linea andando a giocare come trequartista aggiunto. Qui, abbiamo un Nico Gonzalez che scalpita per ritrovare la giusta condizione, e l’ex Saponara che potrebbero essere titolarti come esterni; a fare da prima punta ecco Kouamé, anche perché né Luka Jovic né Arthur Cabral stanno benissimo.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Modifiche anche per Dejan Stankovic, che nelle probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria dovrebbe comunque confermare il 3-4-1-2: difficile che sia già in campo il nuovo portiere Martin Turk, più probabile che sia Ravaglia a dare riposo a Audero che comunque potrebbe anche essere titolare in Coppa Italia. Nel terzetto difensivo si prepara a tornare Omar Colley, in alternativa al gambiano giocherebbe uno tra Nuytinck e Murillo con Amione che era squalificato in campionato, e dovrebbe quindi essere in campo dal primo minuto. Ecco poi due esterni come Zanoli, appena arrivato dal Napoli (che ha invece ricevuto Bereszynski) e Augello e Murru che si giocano il posto a sinistra; in mezzo, Rincon sarà squalificato per la prossima in Serie A e dunque dovrebbe ragionevolmente avere una maglia, a fargli compagnia possiamo pensare alla regia di Gonzalo Villar che dopo un avvio di stagione promettente si è un po’ perso. Sulla trequarti è possibile che il titolare sia Djuricic, partito dalla panchina contro il Napoli; Montevago dovrebbe giocare dall’inizio occupando una delle due caselle in attacco, Gabbiadini o Lammers per l’altra maglia offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, L. Ranieri, Terzic; Castrovilli, S. Amrabat; Nico Gonzalez, Barak, Saponara; Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, O. Colley, Murillo; Zanoli, Rincon, Villar, Augello; Djuricic; Montevago, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic











