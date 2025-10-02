Probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc: le scelte dei due allenatori verso la partita per la prima giornata di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIGMA OLOMOUC: TANTI DUBBI PER PIOLI!

Le probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc ci conducono per mano alla scoperta delle decisioni di campo sulla partita che, giovedì 2 ottobre, si gioca per la prima giornata di Conference League 2025-2026. Per il quarto anno consecutivo inizia l’avventura viola nel torneo, ma oggi come mai le cose sono dubbie.

Infatti la Fiorentina, rinnovata da una campagna acquisti che generalmente è stata considerata positiva, non decolla: zero vittorie in Serie A, già due sconfitte, un pareggio deludente contro il Pisa e tanti punti di domanda aperti anche su Stefano Pioli, che comunque per il momento non apparirebbe in discussione.

Questa sera c’è chiaramente l’obbligo di vincere, perché la differenza è netta: il Sigma Olomouc è arrivato a questo super girone perdendo il playoff di Europa League contro il Malmoe, battuto peraltro con uno 0-5 complessivo che ha lasciato ben poche discussioni.

Iniziare bene l’avventura in Conference League potrebbe certamente aiutare i viola a riprendere ritmo anche in campionato, adesso però dobbiamo appunto capire quali scelte Pioli e il collega-rivale potrebbero operare all’Artemio Franchi tra poco e dunque senza indugiare oltre iniziamo la nostra valutazione sulle probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA SIGMA OLOMOUC

Andiamo alla scoperta delle quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla partita, le leggiamo a margine delle probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc ed è un vantaggio assolutamente netto quello della squadra viola nel pronostico, perché il segno 1 per la sua vittoria vale 1,23 volte la somma giocata contro il 9.75 che accompagna come valore il segno 2 per il successo dei cechi. Infine ecco il segno X per il pareggio, con un guadagno corrispondente a 5,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIGMA OLOMOUC

I BALLOTTAGGI VIOLA

Quasi inevitabilmente Pioli cambierà nelle probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc: lo avrebbe fatto comunque, lo farà a maggior ragione con una squadra che davvero non sta decollando. Il modulo potrebbe essere ancora il 3-4-2-1, e ci sono tre candidati forti a giocare da titolari: Piccoli che si prenderebbe la maglia da centravanti, Fagioli che ritrova spazio in mezzo al campo (potrebbe anche essere schierato sulla trequarti) e Tommaso Martinelli, principale candidato a occupare la porta viola con De Gea che dunque si prenderebbe un turno di riposo, per lui possiamo dire più che meritato.

Per il resto, tutto da scoprire: in difesa Viti e Comuzzo possono tornare dal primo minuto con Luca Ranieri che potrebbe essere l’unico confermato rispetto al derby di Pisa, sulle corsie laterali possiamo eventualmente aspettarci Ndour a fare l’esterno tattico e Fabiano Parisi che sarebbe impiegato a sinistra, poi il ritorno di Sohm da titolare ma con un ballottaggio aperto con Richardson. per quanto riguarda la trequarti, c’è la soluzione Dzeko da regista offensivo; con lui attenzione alla sorpresa Sabiri, che Pioli almeno a inizio stagione aveva lasciato intuire di voler rilanciare dopo qualche stagione difficile.

LE SCELTE DI JANOTKA

Il 4-2-3-1 di Tomas Janotka nelle probabili formazioni Fiorentina Sigma Olomouc non si dovrebbe discostare molto dalla squadra che sabato scorso ha pareggiato in campionato contro il Bohemians. Da questo punto di vista allora possiamo indicare una difesa con Sylla e Kral centrali davanti al portiere Koutny, con Slavicek e Slama che farebbero i terzini; la prima modifica può arrivare in mezzo al campo, dove Kostadinov appare favorito per prendersi una maglia da titolare e agire così in reparto con Breite, che è il capitano della squadra ceca e anche in Conference League dovrebbe essere confermato.

Andiamo poi a valutare la trequarti: qui Navratil si gioca un posto con Dolznikov per la fascia destra mentre a sinistra si va verso l’avvicendamento con Sip che sarebbe schierato in luogo di Michez. In posizione centrale è testa a testa tra Tkac e Janosek, difficile capire a bocce ferme chi potrebbe essere in campo dal primo minuto; pochi dubbi invece per quanto riguarda il ruolo di prima punta, perché Vasulin ha già segnato 5 gol nelle prime dieci giornate di Chance Liga e dunque parte nettamente in vantaggio nei confronti di Tijani.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIGMA OLOMOUC: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): T. Martinelli; Viti, Comuzzo, L. Ranieri; Ndour, Fagioli, Sohm, Parisi; Sabiri, Dzeko; Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Breite, Kostadinov; Dolznikov, Janosek, Sip; Vasulin. Allenatore: Tomas Janotka