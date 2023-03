Probabili formazioni Fiorentina Sivasspor/ Diretta tv: spazio per Saponara e Jovic

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor: la partita è valida per l’andata degli ottavi di finale in Conference League 2022-2023 e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 marzo, presso l’Artemio Franchi. Bel momento per i viola, che sono reduci dalla vittoria contro il Milan: un successo che ha rilanciato la Fiorentina anche in campionato, in Conference League invece ricordiamo la qualificazione dal playoff con il roboante successo esterno contro il Braga, cui è seguita una partita di ritorno iniziata in maniera non brillante ma poi conclusa in gestione.

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato finale 2-1): la chiude Jovic!

Il Sivasspor ovviamente non ha dovuto giocare il turno intermedio: la squadra turca infatti ha sfruttato un girone non troppo competitivo e si è presa il primo posto (con 11 punti) davanti al Cluj, che abbiamo poi visto avversario della Lazio nel playoff. Un altro turno abbordabile per Vincenzo Italiano ma a parlare sarà il campo, intanto noi per l’appunto facciamo le nostre valutazioni sulle scelte analizzando meglio le probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor.

DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): Bruno sfiora il gol!

DIRETTA FIORENTINA SIVASSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sivasspor verrà trasmessa su Tv8: appuntamento dunque in chiaro per tutti, con la possibilità di seguirla anche in mobilità tramite il sito dell’emittente (www.tv8.it), e inoltre ovviamente questa partita di Conference League sarà fornita anche dalla televisione satellitare, in questo caso per i soli abbonati con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che la partita il match di Conference League sarà garantito anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà essere abbonati all’emittente.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: Rebic sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR

LE SCELTE DI ITALIANO

In nome di un possibile turnover Italiano potrebbe approcciare Fiorentina Sivasspor con scelte diverse rispetto a quelle operate sabato. In porta comunque ci aspettiamo ancora Pietro Terracciano, in difesa invece potrebbe tornare titolare Milenkovic che farebbe coppia con uno tra Igor e Luca Ranieri, mentre sulle corsie esterne a destra potrebbe giocare Venuti con Biraghi che sarebbe confermato sul versante opposto. A centrocampo abbiamo forse i dubbi maggiori: Sofyan Amrabat potrebbe essere confermato oppure avere un turno di riposo, nel qual caso Mandragora potrebbe operare in cabina di regia con Barak e Duncan che potrebbero fare le due mezzali, anche se Bonaventura rimane comunque un candidato ideale per iniziare la partita. Nel tridente ci aspettiamo che Luka Jovic, tornato al gol anche in Serie A e bomber di Conference League per la Fiorentina, torni titolare; Saponara e Kouamé possono essere le scelte per le fasce ma Brekalo sicuramente non parte battuto, anzi a conti fatti il croato potrebbe prendersi una delle due maglie.

GLI 11 DI CALIMBAY

Riza Calimbay adotta il 4-1-4-1 per Fiorentina Sivasspor: la vecchia conoscenza è Isaac Cofie, che è stato in Italia per dieci anni e che nella squadra turca agisce come perno centrale davanti alla difesa. Nel reparto arretrato Goutas e Appindangoye dovrebbero essere a protezione del portiere Vural, mentre a giocare come terzini sarebbero Yesilyurt a destra e Ciftci a sinistra; avremo poi la linea sulla trequarti dove Ahmed Musa è in ballottaggio con Samu Saiz (ed è favorito) per giocare a destra, ma attenzione anche N’Jie che è sicuramente un talento e potrebbe se non altro strappare una maglia su questa linea, magari al posto di Charisis con la conferma di Arslan a giocare in mezzo. A sinistra sicuramente avremo Max Gradel, già protagonista per anni con la maglia della nazionale della Costa d’Avorio; il ballottaggio nel ruolo di prima punta è quello tra Jordy Caicedo e Leke James, quest’ultimo a suo favore può schierare una doppietta messa a segno nell’ultima partita di campionato contro il Karagumruk (partita comunque persa 4-3).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora, Barak; Saponara, L. Jovic, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-1-4-1): Vural; Yesilurt, Goutas, Appindangoye, Ciftci; Cofie; N’Jie, A. Musa, Arslan, Gradel; J. Caicedo. Allenatore: Riza Calimbay











© RIPRODUZIONE RISERVATA