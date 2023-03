Probabili formazioni Fiorentina Sivasspor/ Quote, Italiano ha ancora qualche dubbio

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Studiamo le probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor, la partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 marzo ed è valida per l’andata degli ottavi di finale in Conference League 2022-2023. I viola ci arrivano bene: nel playoff, che sono stati costretti a disputare a causa del secondo posto nel girone, hanno schiantato il Braga con un 4-0 esterno e rischiando giusto qualcosa all’Artemio Franchi, una bella dimostrazione di forza che tra l’altro ha portato la Fiorentina a vincere sei gare di fila in Conference League dopo essere partita con il freno a mano tirato.

Il Sivasspor, primo nel suo girone davanti al Cluj, è un avversario sulla carta abbordabile; tuttavia giunti a questo punto conteranno anche le motivazioni e per i turchi andare avanti nel torneo sarebbe un bel colpo, mentre la Fiorentina forse guarda ancora maggiormente al campionato dove, dopo la vittoria contro il Milan, si può sperare di guadagnare qualche posizione. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione sulle scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per l’andata degli ottavi di Conference League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,33 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 9,25 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR

LE SCELTE DI ITALIANO

Per Fiorentina Sivasspor Vincenzo Italiano non rinuncia ovviamente al 4-3-3, ma potrebbe cambiare qualche interprete rispetto alla vittoria contro il Milan. In porta va verso la conferma Pietro Terracciano, davanti a lui dovremmo vedere due centrali in Milenkovic e Igor (favorito su Luca Ranieri) con Biraghi che dovrebbe occupare la corsia sinistra e Venuti che tornerebbe titolare sull’altro versante del campo. In mezzo, qualche punto di domanda aperto: possono giocare Barak e Duncan come mezzali con il ballottaggio tra Sofyan Amrabat e Mandragora da perno, altrimenti lo stesso Duncan può operare in mezzo a questa linea aprendo spazio per Bonaventura, che sarebbe confermato rispetto al campionato. Anche nel tridente Italiano deve prendere delle decisioni: l’unico punto fermo sembra essere Luka Jovic come centravanti, poi possiamo eventualmente ipotizzare due esterni in Saponara e Brekalo senza però dimenticarsi di Kouamé, e magari anche un Riccardo Sottil recuperato.

GLI 11 DI CALIMBAY

Riza Calimbay adotta un 4-1-4-1 per affrontare Fiorentina Sivasspor: in difesa operano Goutas e Appindangoye a protezione del portiere Goutas, poi sulle corsie esterne dovremmo vedere Yesilyurt a destra e Ciftci a sinistra. A fare da schermo davanti al reparto arretrato ci sarà Isaac Cofie, che abbiamo visto a lungo in Italia soprattutto con la maglia del Genoa; sarà lui il primo giocatore cui verrà consegnato il pallone in fase di impostazione ma dovrà fare anche da frangiflutti. Davanti a lui la linea dei trequartisti: rispetto al campionato potrebbero rimanere fuori Saiz e Charisis, così N’Jie si prenderebbe la maglia sulla fascia destra e ad agire nel mezzo, insieme a capitan Arslan, sarebbe Ahmed Musa. A sinistra appare scontata la conferma di Max Gradel, che giocando con la Costa d’Avorio ha esperienza internazionale; come prima punta Jordy Caicedo rimane favorito su Leke James, pur reduce dalla doppietta (entrando a gara in corso) nella sconfitta di campionato lo scorso sabato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora, Barak; Saponara, L. Jovic, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoye, Ciftci; Cofie; N’Jie, A. Musa, Arslan, Gradel; J. Caicedo. Allenatore: Riza Calimbay











