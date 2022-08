Probabili formazioni Fiorentina Twente/ Quote, Ikoné e Nico Gonzalez dall’inizio?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TWENTE: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Twente ci avviciniamo ancor più all’andata dei playoff di Conference League 2022-2023: la partita si gioca all’Artemio Franchi alle ore 21:00 di giovedì 18 agosto, e dopo tanto tempo i viola tornano a giocare in Europa grazie all’ottavo posto conquistato nell’ultima stagione, in cui finalmente hanno fatto un bel passo avanti anche se forse non hanno espresso totalmente il loro potenziale. Buono l’impatto di Vincenzo Italiano, e dei nuovi acquisti: ora chiaramente si punta a fare ancora meglio.

Dopo l’esordio al cardiopalma in Serie A (3-2 alla Cremonese con gol decisivo al 97’ minuto), la Fiorentina vuole fare strada in Europa: sa bene la compagine toscana che la Conference League può essere un ottimo trampolino per tornare ad avere costanza in ambito internazionale, e che vincerla significherebbe tornare immediatamente in Europa League. Adesso però concentriamoci sulle scelte dei due allenatori: aspettando che la partita si giochi, andiamo a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina Twente.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che ci dicono le quote di Fiorentina Twente, così da avere un pronostico sulla partita dei playoff di Europa League. Secondo l’agenzia Snai i viola sono ovviamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,48 volte quanto messo sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la giocata mentre con il segno 2, per l’affermazione degli olandesi, andreste a intascare una cifra corrispondente a 5,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TWENTE

LE SCELTE DI ITALIANO

Tanti dubbi per Vincenzo Italiano, che in Fiorentina Twente potrebbe presentare una formazione totalmente diversa rispetto a quella che ha aperto il campionato: da quell’undici sono rimasti fuori giocatori come Mandragora, Zurkowski, Arthur Cabral, Nico Gonzalez e Ikoné per non parlare poi del nuovo arrivato Dodò. Il dubbio è questo: proseguire sulla stessa falsariga o cambiare? Propendiamo ovviamente per la seconda ipotesi, anche perché nel weekend torna la Serie A: quindi anche in porta potremmo vedere Terracciano per Gollini, con Nastasic e il già citato Dodò a completare una difesa nella quale sarebbero confermati Milenkovic e Biraghi. A centrocampo tutto stravolto: attenzione all’opzione di Ikoné come mezzala, più verosimile che Zurkowski e uno tra Benassi – riportato in mezzo – e Maleh accompagnino la regia di Mandragora, matchwinner contro la Cremonese. Poi il tridente, nel quale i tre sopracitati potrebbero partire tutti titolari: dunque sarebbero fuori Kouamé, Jovic e Riccardo Sottil ma vedremo quello che deciderà di fare l’allenatore…

GLI 11 DI JANS

Per quanto riguarda Ron Jans, l’allenatore degli olandesi studia Fiorentina Twente con una formazione del tutto simile a quella che ha giocato in Eredivisie: qui infatti non dovrebbero esserci troppe variazioni sul tema, il modulo sarà un 4-2-1-3 con una cerniera di centrocampo che sarà formata da Sadilek e Zerrouki, mentre il giocatore che dovrà posizionarsi davanti a essa, ideale trequartista pronto a interagire con gli esterni, potrebbe essere questa volta Stejin. Il Twente gioca sul modello dell’Ajax di Erik ten Hag, che aveva sfiorato la finale di Champions League: nel tridente il veterano Van Wolfswinkel garantisce peso specifico, esperienza e gol e sarà affiancato da Tzolis, altro cambio rispetto al campionato, e Misidjan. Resta la difesa, che è invariata: in porta va Unnerstall, davanti a lui una coppia centrale con capitan Propper al fianco di Plezeguelo e due terzini che dovrebbero essere Brenet e Smal, rispettivamente a destra e sinistra dello schieramento del Twente.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TWENTE: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Benassi, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

TWENTE (4-2-1-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal; Sadilek, Zerrouki; Steijn; Tzolis, Van Wolfswinkel, Misidjan. Allenatore: Ron Jans











