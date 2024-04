Probabili formazioni Fiorentina Viktoria Plzen/ Quote: rivoluzione in difesa (Conference, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VIKTORIA PLZEN: ITALIANO CAMBIA!

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Fiorentina Viktoria Plzen, partita che ci farà compagnia alle ore 18:45 di giovedì 18 aprile per il ritorno dei quarti di Conference League 2023-2024. C’è bisogno di una vittoria per i viola: all’andata è finita 0-0 e il Viktoria Plzen ha tenuto fede alla sua straordinaria solidità difensiva, settima gara consecutiva senza subire gol e una sola rete incassata nelle nove partite della competizione. La Fiorentina insomma dovrà spezzare questa statistica per qualificarsi nei 90 minuti, volendo evitare di trascinare il doppio confronto magari anche ai rigori.

La squadra di Vincenzo Italiano lunedì era in campo per il campionato, e ha pareggiato in casa contro il Genoa; risultato negativo nella sua rincorsa all’Europa, dunque la Conference League potrebbe realmente rimanere il solo modo per tornare a giocare le coppe nella prossima stagione. I viola partono favorito ma attenzione a sottovalutare un avversario i cui valori sono comunque certificati; aspettando che si giochi leggiamo ora insieme le scelte da parte dei due allenatori, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Viktoria Plzen.

FIORENTINA VIKTORIA PLZEN: QUOTE E PRONOSTICO

Parallelamente alle probabili formazioni di Fiorentina Viktoria Plzen analizziamo anche le quote che l’agenzia Snai propone sul ritorno dei quarti in Conference League. Secondo questo bookmaker è nettamente favorita la squadra viola, forte di un valore pari a 1,40 volte la giocata sul segno 1, che regola la sua vittoria; l’affermazione del Viktoria Plzen è identificata dal segno 2 e porterebbe in dote una vincita che ammonta a 7,75 volte la posta in palio. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, significherebbe un guadagno di 4,50 volte quella che sarà stata la somma messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VIKTORIA PLZEN

GLI 11 DI ITALIANO

Italiano ha fatto turnover in Serie A, dunque ci aspettiamo che per Fiorentina Viktoria Plzen tornino alcuni giocatori lasciati in panchina contro il Genoa. In difesa, davanti a Pietro Terracciano, torna Milenkovic che farà coppia con Martinez Quarta; cambiano anche le corsie laterali perché a destra dovrebbe esserci Dodò, già titolare nella partita in Repubblica Ceca, mentre a sinistra avremo Biraghi che farà rifiatare Fabiano Parisi. I dubbi sono a centrocampo: da Duncan-Bonaventura si dovrebbe passare ad Arthur-Mandragora, anche se il brasiliano e l’ex di Inter e Sassuolo hanno giocato un tempo a testa e dunque bisognerà valutare chi dei due abbia speso di più. Nel reparto avanzato è certo il ritorno di Nico Gonzalez ma è ancora da valutare se a fargli compagnia sia Ikoné, che ha segnato lunedì, e Riccardo Sottil che come l’ex Lille era titolare nell’ultimo impegno di campionato. A essere confermati dovrebbero comunque essere Beltran e Belotti, uno dietro l’altro con l’argentino da trequartista, ma attenzione naturalmente alla candidatura di Barak, uomo dei gol pesanti, che si potrebbe prendere la maglia da rifinitore.

LE SCELTE DI KOUBEK

Le scelte di Miroslav Koubek in Fiorentina Viktoria Plzen dovrebbero ricalcare quelle della partita di andata: potrebbe esserci qualche calcolo sui diffidati ma noi puntiamo comunque sullo stesso 3-4-1-2 che ha inchiodato i viola alla Doosan Aréna. In porta va Jedlicka, arrivato a dicembre in previsione dell’addio di Stanech; linea difensiva con Hranac, Jemelka e Hejda che sono insidiati da Paluska, eventualmente in campo se il modulo dovesse passare a quattro. A correre sulle corsie laterali saranno Reznik a destra e Cadu a sinistra; entrambi sono stati ammoniti una settimana fa. In mezzo al campo invece Ibrahim Traoré potrebbe dare ulteriore sostanza, ma si gioca il posto con Cerv e Kalvach che danno la sensazione di partire ancora favoriti; a fungere da guastatore tra le linee sarà Sulc, poi il vero ballottaggio aperto è quello che riguarda il reparto avanzato, perché Kliment potrebbe soffiare la maglia da titolare a uno tra Vydra e Chory (verosimilmente il secondo, sotto diffida) e dunque staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VIKTORIA PLZEN: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, R. Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Hejda; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory. Allenatore: Miroslav Koubek











