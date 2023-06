PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM, FINALE CONFERENCE/ Quote, gli italiani degli Hammers (7 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM: GLI ITALIANI DEGLI HAMMERS

Nelle probabili formazioni di Fiorentina West Ham abbiamo già accennato che negli Hammers ci sono ben tre giocatori italiani, anche se rischiano di essere tutti riserve per la partita di questa sera. Tra loro l’oriundo italo-brasiliano Emerson Palmieri, campione d’Europa con gli Azzurri di Roberto Mancini ad Euro 2020 e da questa stagione al West Ham, ma ormai profondo conoscitore del calcio inglese, considerata la precedente esperienza con il Chelsea. È arrivato nella scorsa estate anche Gianluca Scamacca, l’attaccante ex Sassuolo che probabilmente si sarebbe aspettato di recitare un ruolo più significativo nella stagione del West Ham.

Le note più liete sono arrivate proprio in Conference League, dove Scamacca ha segnato cinque gol, numero che naturalmente la Fiorentina spera non venga più migliorato. Ormai un simbolo del West Ham è invece il difensore Angelo Ogbonna, che dopo avere fatto scalpore per il trasferimento dal Torino alla Juventus lasciò il capoluogo piemontese nell’estate 2015 per vestire la maglia del West Ham ed è ancora a Londra ben otto stagioni più tardi, una lunga avventura che vorrebbe naturalmente nobilitare con la conquista di un trofeo internazionale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Fiorentina West Ham per presentare le possibili mosse di Vincenzo Italiano e David Moyes verso la partita di questa sera a Praga, la finale della Conference League 2022-2023. La Fiorentina in semifinale ha compiuto una grande impresa nel ritorno in trasferta a Basilea, ribaltando ai tempi supplementari la sconfitta casalinga dell’andata, conquistando così quella che per i gigliati è addirittura la seconda finale stagionale, sperando naturalmente che abbia un esito migliore di quella di Coppa Italia contro l’Inter. Vincere un titolo sarebbe il giusto riconoscimento a una stagione di altissimo livello per la Fiorentina su ben tre fronti diversi, spezzando così un digiuno che ormai dura da 22 anni.

Magari potrebbe tornare utile proprio l’insegnamento tratto dalla sconfitta di due settimane fa in Coppa Italia contro l’Inter, tutti auguriamo alla Fiorentina di “tenere” in Italia la Conference League dopo il trionfo della Roma nella precedente edizione. Di fronte, per il primo confronto Italia Inghilterra nelle due finali europee di questa settimana, ci sarà il West Ham, che dal canto suo è giunto a Praga eliminando l’AZ Alkmaar in semifinale. Tutto questo premesso, adesso naturalmente analizziamo con maggiore attenzione tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina West Ham.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote Snai per il pronostico su Fiorentina West Ham. L’equilibrio è totale per la finale di Conference League: il segno 1 è proposto a 2,80 in caso di vittoria della Fiorentina, il segno 2 per il successo del West Ham è invece quotato a 2,70. L’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio, con il segno X proposto a 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina West Ham vedono Vincenzo Italiano intenzionato a schierare i viola secondo il modulo 4-2-3-1, ma vediamo quali potrebbero essere gli undici titolari per la finale di Conference League: in porta Terracciano; terzino destro Dodò, poi i due difensori centrali Milenkovic e Igor (favorito su altri come ad esempio Quarta) ed infine naturalmente a sinistra ci sarà Biraghi per completare la retroguardia a quattro della Fiorentina; nel cuore della mediana avremo il regista Amrabat e al suo fianco Barak; quanto al reparto offensivo, ecco Nico Gonzalez a destra, Bonaventura in posizione da trequartista centrale e Ikoné favorito a sinistra, mentre avremo il ballottaggio Jovic-Cabral per la maglia da centravanti, con la sensazione che possa essere il serbo leggermente favorito per giocare dal primo minuto.

LE SCELTE DI MOYES

La risposta dell’allenatore degli inglesi, David Moyes, dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Fiorentina West Ham. In porta il titolare sarà Areola; davanti a lui ci aspettiamo di vedere Kehrer, Zouma, Aguerd e Cresswell da destra a sinistra nella difesa a quattro degli Hammers, che hanno in rosa pure Ogbonna ed Emerson Palmieri; passando al centrocampo a tre del West Ham, nel reparto nevralgico indichiamo Soucek, Rice e l’ex milanista Paquetá come favoriti per le tre maglie da titolari; infine, in un attacco che vede pure Scamacca fra le opzioni, indichiamo tuttavia Bowen, Antonio e Benrahma come possibili favoriti dal primo minuto per comporre il tridente del West Ham.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. All. Vincenzo Italiano.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma. All. David Moyes.











