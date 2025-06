Probabili formazioni Flamengo Bayern: le scelte di Filipe Luis e Kompany per l'ottavo di finale del Mondiale per Club 2025, si gioca a Miami.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO BAYERN: INDECISIONI IN CAMPO!

È tempo di leggere insieme le probabili formazioni Flamengo Bayern, uno degli ottavi di finale che per il Mondiale per Club 2025 si gioca domenica 29 giugno: a Miami è sfida tra Sudamerica ed Europa, con il Bayern Monaco favorito ma che intanto non è riuscito a vincere il suo girone.

Questo a causa della sconfitta rimediata dal Benfica nell’ultima giornata, ma dopotutto il principale obiettivo del Bayern era quello di arrivare agli ottavi nella consapevolezza di potersela poi giocare con tutti, e questo traguardo era di fatto già stato raggiunto dopo le prime due gare, che non hanno portato grandi problemi.

Il Flamengo, come le altre squadre brasiliane, ha dimostrato quanto la condizione possa contare nel calcio di oggi: in questo senso bisogna soprattutto leggere la bellissima vittoria sul Chelsea per andare a prendersi il primo posto nel girone.

Tuttavia attenzione, perché la Rubro-Negro è anche squadra di qualità che può sicuramente impensierire il Bayern Monaco, la realtà è che questa partita sarà tutta da vivere e lo faremo tra poco, ma nel frattempo qui siamo all’analisi delle scelte da parte dei due allenatori e quindi leggiamo insieme le probabili formazioni Flamengo Bayern.

PRONOSTICO E QUOTE FLAMENGO BAYERN

Per le probabili formazioni Flamengo Bayern leggiamo anche le quote proposte dalla Snai che indicano nei tedeschi la squadra favorita, valore da 1,70 volte la giocata sul segno 2 mentre il successo dei brasiliani, che viene regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,60 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che equivale a 3,90 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO BAYERN

LE SCELTE DI FILIPE LUIS

Sappiamo che il modulo di riferimento di Filipe Luis è il 4-2-3-1 e fino a questo momento il tecnico non ha fatto troppi cambi nella sua formazione, tanto che nelle probabili formazioni Flamengo Bayern possiamo pensare a una squadra molto simile a quella che ha pareggiato contro il Los Angeles FC. Partita ininfluente per le sorti del girone, ma che comunque ha presentato in campo De Arrascaeta alle spalle di Pedro e Everton a sinistra; conferma per questi tre giocatori, mentre a destra Luiz Araujo potrebbe essere sostituito da Gerson che di fatto è il titolare.

Cambi anche in mezzo dove Allan e Everton Araujo dovrebbero essere sostituiti da Jorginho e Pulgar, entrambi vecchie conoscenze del calcio italiano e il primo anche vincitore degli Europei con la nostra nazionale; in difesa possibile conferma per Léo Ortiz e Danilo a protezione del portiere Agustin Rossi, invece cambierebbero i due esterni perché sulla destra andrebbe a giocare Wesley mentre a sinistra Ayrton Lucas prenderebbe la maglia dell’ex Juventus Alex Sandro.

LE MOSSE DI KOMPANY

Vincent Kompany ha fatto ragionevole turnover contro il Benfica, e allora nelle probabili formazioni Flamengo Bayern tornano i titolari: certamente Kane come centravanti, con Musiala che finora ha giocato poco perché non al meglio ma potrebbe prendersi la maglia da trequartista centrale qualora desse buone indicazioni, a quel punto a correre sulla destra sarebbe Olise mentre Coman tornerebbe titolare a sinistra, come alternativa comunque il Bayern può schierare elementi di tutti rispetto e cioè Leroy Sané e Gnabry, che non abbassano affatto il tasso tecnico.

In mezzo al campo dovrebbe tornare Kimmich, che può giocare con Aleksandar Pavlovic o Goretzka (che è diffidato); terzino destro Laimer, a sinistra dovrebbe andare verso la conferma Raphael Guerreiro, da valutare invece la zona centrale con Tah che tornerà dal primo minuto e dunque il ballottaggio che riguarda Stanisic e Upamecano, anche qui dipenderà dalle condizioni del francese. In porta invece ci sarà Neuer, che finora al Mondiale per Club 2025 ha sempre giocato.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO BAYERN: IL TABELLINO

FLAMENGO (4-2-3-1): A. Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Everton; Pedro. Allenatore: Filipe Luis

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Stanisic, Tah, Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany