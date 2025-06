Probabili formazioni Flamengo Chelsea: le scelte di Filipe Luis e Maresca verso la partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO CHELSEA: INCERTEZZA SULLE SCELTE!

Alle probabili formazioni Flamengo Chelsea ci approcciamo con curiosità, perché si tratta di due squadre che sono riuscite a vincere all’esordio nel Mondiale per Club 2025, condividono il primo posto nel girone con gli stessi gol segnati e subiti e venerdì 20 giugno si affrontano per il primato.

Sapevamo che Flamengo e Chelsea erano le chiare favorite per la qualificazione ai quarti; i brasiliani all’esordio non hanno sbagliato e sono riusciti a battere l’Esperance Tunisi, adesso naturalmente l’asticella si alza ma c’è la consapevolezza di poter fare una bella partita contro un Chelsea comunque superiore.

Enzo Maresca ha iniziato il Mondiale per Club 2025 con un 2-0 contro il Los Angeles FC, scacciando subito i fantasmi di un esordio negativo; i vincitori della Conference League dovrebbero ora tornare in campo con una formazione molto simile a quella titolare, eventualmente il turnover sarà lasciato per l’ultima partita del girone.

Comunque è quello che proveremo a scoprire strada facendo in questo periodo che ci separa dal calcio d’inizio, dunque senza perdere altro tempo andiamo a vedere come le due squadre si potrebbero disporre in campo leggendo le probabili formazioni Flamengo Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO FLAMENGO CHELSEA

Chiaramente le quote Snai che leggiamo a margine delle probabili formazioni Flamengo Chelsea danno ragione ai Blues, che hanno un valore pari a 1,75 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria; per contro il segno 1 che identifica l’affermazione brasiliana vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 4,25 volte la posta in palio, infine puntando sul segno X per il pareggio il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,70 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO CHELSEA

GLI 11 DI FILIPE LUIS

Nel 4-2-3-1 di Filipe Luis, secondo le probabili formazioni Flamengo Chelsea, potrebbe trovare spazio anche Danilo: l’ex della Juventus può giocare come laterale destro in difesa con Ayrton Lucas a sinistra, così da confermare la coppia centrale formata da Léo Ortiz e Léo Pereira che si piazzerà a protezione del portiere Agustin Rossi. Per quanto riguarda il centrocampo, abbiamo avuto l’esordio di Jorginho e conosciamo bene anche Pulgar; tendenzialmente si va verso la conferma di entrambi ma attenzione alla candidatura sia di Everton Araujo che di Allan per questa zona del campo.

Sulla trequarti non si può prescindere dal talento del veterano De Arrascaeta, che ancora una volta dovrebbe essere titolare; Gerson, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, si dovrebbe nuovamente piazzare sulla corsia destra con Luiz Araujo (in gol contro l’Esperance) a giostrare sulla sinistra dovendo però vincere la concorrenza di Everton, infine ecco il centravanti che uscirà dal ballottaggio tra Pedro e Bruno Henrique, possibile una staffetta tra i due ma questa volta con il secondo a partire titolare.

LA SECONDA DI MARESCA

Anche Maresca più che giustamente valuta dei cambi con le probabili formazioni Flamengo Chelsea, in difesa per esempio sono stati ammoniti in tre e allora questa sera Badiashile potrebbe fare il centrale al fianco di Colwill, con Malo Gusto che andrebbe a piazzarsi come terzino sinistro confermando eventualmente Cucurella sull’altro versante. In mezzo ha destato ottima impressione Lavia, ma c’è da considerare Enzo Fernandez: possibile che l’argentino torni titolare, da vedere poi se farà rifiatare il belga o Moisés Caicedo, che per ora partono alla pari.

Davanti, Cole Palmer potrebbe comunque essere in campo; da valutare gli esterni che agiranno con lui, Christopher Nkunku può essere una soluzione spostando il talento inglese a sinistra, Pedro Neto resta favorito per agire a destra ma davvero Maresca si può permettere tanti cambi, anche la titolarità di Dewsbury-Hall ad esempio. Davanti invece sembra tutto apparecchiato per la prima da titolare di Liam Delap, che prenderebbe il posto di Nicolas Jackson: anche in questo caso parliamo di un’ipotesi, ma in termini generali nel Chelsea attendiamo il turnover per questa seconda partita del Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO CHELSEA: IL TABELLINO

FLAMENGO (4-2-3-1): A. Rossi; Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araujo; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis

CHELSEA (4-2-3-1): R. Sanchez; Gusto, Badiashile, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, M. Caicedo; Pedro Neto, Palmer, C. Nkunku; Delap. Allenatore: Enzo Maresca