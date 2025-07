Probabili formazioni Fluminense Al Hilal: quote, moduli e titolari del quarto del Mondiale per Club 2025, oggi venerdì 4 luglio

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE AL HILAL: PER SOGNARE ANCORA

C’è una giustificata curiosità che ci accompagna nella lettura delle probabili formazioni Fluminense Al Hilal perché naturalmente questo è l’abbinamento nettamente più sorprendente nei quarti di finale del Mondiale per Club 2025, stasera ad Orlando dovremo quindi scoprire chi farà un ulteriore passo avanti e potrà giocarsi un sogno in semifinale.

Probabili formazioni Palmeiras Chelsea/ Quote: i titolari di Maresca (Mondiale per Club 2025, 4 luglio)

Le squadre brasiliane fin qui si sono fatte onore e ne sappiamo qualcosa per quanto riguarda il Fluminense dal momento che il club di Rio de Janeiro arriva dalla vittoria contro l’Inter negli ottavi. La vincitrice della Coppa Libertadores nel 2023 è quindi in grado di essere protagonista anche nel torneo iridato e adesso deve approfittare di un incrocio che sulla carta avrebbe potuto essere più complicato.

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025/ Real ai quarti, gol Garcia! Diretta gol live score (oggi 1 luglio)

Il calcio arabo ha spesso attirato critiche negli ultimi anni, perché tante squadre sembrano una collezione di figurine spesso ormai stagionate e certamente pagate molto. L’Al Hilal però sta facendo tutto per bene, non a caso ha convinto Simone Inzaghi, che avrebbe potuto fare scelte diverse stando in Europa (o restando all’Inter). Ecco allora che proprio il mister cercherà di vendicare i nerazzurri dopo l’impresa agli ottavi di finale, il 4-3 ai supplementari rifilato al Manchester City.

I nomi più noti saranno quindi spesso quelli della squadra araba, dall’altra parte tuttavia ci saranno alcuni dei talenti più interessanti del Sudamerica e d’altronde non si va così avanti per caso al Mondiale per Club: buttiamoci quindi adesso sulle probabili formazioni Fluminense Al Hilal.

DIRETTA/ Manchester City Al Hilal (risultato finale 3-4): colpo Inzaghi! (Mondiale per Club 2025, 1 luglio)

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però uno sguardo al pronostico su Fluminense Al Hilal. Ci affidiamo alle quote Snai: un successo brasiliano è indicato a 2,80 contro il 2,50 qualora vincessero gli arabi, più gustoso sarebbe invece il pareggio perché il segno X è proposto a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE AL HILAL

UNO SQUALIFICATO PER PORTALUPPI

Nelle probabili formazioni Fluminense Al Hilal, l’allenatore brasiliano Renato Portaluppi (che qualcuno ricorderà come “bidone” della Roma a fine anni Ottanta) ha Renê squalificato. Il modulo tattico dovrebbe essere il 3-5-2 e allora davanti a Fábio ecco il veterano Thiago Silva per guidare la difesa a tre con Freytes e Ignácio; a centrocampo invece si punta sulla qualità ma anche la quantità garantita da una linea a cinque con Fuentes, Bernal, Nonato, Hércules e Samuel Xavier; in attacco invece la coppia di titolari del Fluminense dovrebbe prevedere Cano e Arias.

ECCO I TITOLARI DI INZAGHI

Se dall’altra parte abbiamo citato Thiago Silva, per Simone Inzaghi le probabili formazioni Fluminense Al Hilal sono piene di vecchie conoscenze del calcio europeo e anche italiano nel modulo 4-2-3-1: in porta Bono; nella difesa a quattro citazioni d’obbligo per Cancelo e Koulibaly, che giocheranno insieme a Renan Lodi e Al-Harbi; nel cuore della mediana ecco Ruben Neves con Nasser Al-Dawsari; sulla trequarti spicca giustamente Milinkovic-Savic, che con Kanno e Malcom agirà alle spalle della prima punta, Marcos Leonardo se ci saranno buone notizie sulle sue condizioni.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE AL HILAL: IL TABELLINO

FLUMINENSE (3-5-2): Fábio; Freytes, Thiago Silva, Ignácio; Fuentes, Bernal, Nonato, Hércules, Samuel Xavier; Cano, Arias. All. Portaluppi.

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Al-Harbi, Lodi, Koulibaly, Cancelo; Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves; Kanno, Milinkovic-Savic, Malcom; Marcos Leonardo. All. Inzaghi.