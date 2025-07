Probabili formazioni Fluminense Chelsea: quote, moduli e titolari per Renato e Maresca nella semifinale Mondiale per Club 2025, oggi 8 luglio

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE CHELSEA: CHI GIOCA LA SEMIFINALE?

Prima semifinale del Mondiale per Club 2025, a East Rutherford si giocherà stasera e noi introduciamo la partita analizzando le probabili formazioni Fluminense Chelsea. Brasiliani contro inglesi, è il confronto più “mondiale” a questo punto, dal momento che sono arrivate fin qui tre europee e appunto il Fluminense, che proverà a sparigliare le carte.

D’altronde il Fluminense ci è già riuscito negli ottavi, perché ricordiamo bene che il club verdeoro ha battuto l’Inter, per poi eliminare anche Simone Inzaghi nel quarto a sorpresa contro l’Al Hilal. C’è già quindi l’enorme soddisfazione di essere stato il club migliore fra tutti quelli non europei, ma adesso nulla costa provare ad andare ancora più avanti.

Il Chelsea di Enzo Maresca non aveva convinto moltissimo nel girone e aveva perso contro il Flamengo (attenzione quindi al Brasile), poi è andato in crescendo e ha eliminato agli ottavi il Benfica e nei quarti il Palmeiras. Insomma, Maresca sta facendo quello che potremmo definire un corso accelerato sul calcio brasiliano: il terzo esame non avrà appello, in palio c’è la finale.

Rispetto alla seconda semifinale di domani sera dovremmo dire che le due squadre si conoscono di meno, però in realtà ormai hanno parecchi dati a loro disposizione e quindi l’effetto sorpresa dovrebbe essere alle spalle: andiamo però adesso a leggere i nomi delle probabili formazioni Fluminense Chelsea.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel mentre, la nostra classica “incursione” sul pronostico con le quote Snai su Fluminense Chelsea indica gli inglesi come nettamente favoriti. Il segno 2 è infatti quotato a 1,67 (Blues formalmente in trasferta) contro 3,75 per il pareggio e 5,25 in caso di un successo dei brasiliani.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE CHELSEA

DUE SQUALIFICATI PER RENATO

Dobbiamo segnalare soprattutto che Freytes e Martinelli sono squalificati per Renato Gaucho Portaluppi nelle probabili formazioni Fluminense Chelsea che vedono allora per i brasiliani un modulo 3-5-2: il portiere Fabio potrà fare affidamento sulla difesa a tre guidata dal veterano Thiago Silva, affiancato da Ignacio e Thiago Santos. Attenzione poi al centrocampo con ben cinque uomini, Samuel Xavier e Fuentes sono i due esterni, mentre Bernal, Hercules e Nonato sono i possibili titolari nel cuore della manovra, con davanti la coppia Arias-Cano in attacco.

TORNA CAICEDO PER MARESCA

Enzo Maresca invece recupera uno squalificato ai quarti, Caicedo dovrebbe ritrovare il posto al fianco di Enzo Fernandez nel cuore del modulo 4-2-3-1 che dovrebbe essere il riferimento per gli inglesi nelle probabili formazioni Fluminense Chelsea. In porta Sanchez; la difesa a quattro potrebbe invece prevedere Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; del centrocampo abbiamo detto e allora “voliamo” idealmente sulla trequarti con Palmer, decisivo nella scorsa partita, Nkunku e Pedro Neto, tanta qualità latina anche grazie a Joao Pedro che potrebbe essere il centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE CHELSEA: IL TABELLINO

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.