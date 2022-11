Probabili formazioni Francia Australia/ Diretta tv: Deschamps ha dubbi in difesa

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Australia ci conducono a parlare della partita che si gioca per la prima giornata nel gruppo D dei Mondiali 2022: in campo alle ore 20:00 di martedì 22 novembre, presso lo stadio Al Janoub di Al Wakrah, assisteremo all’esordio dei campioni del mondo in carica. La Francia difende il titolo vinto quattro anni fa, ma nel frattempo è passata acqua sotto i ponti: la vittoria in Nations League, ma anche e soprattutto un Europeo deludente e qualche dubbio che si è instillato nel vedere la nazionale in campo, anche per l’addio di Didier Deschamps al termine della competizione.

Maluma canta inno Mondiali e abbandona intervista/ "Diritti umani? Qui per la musica"

La Francia poi ha perso per strada parecchi giocatori: vero che ha un bacino quasi sconfinato al quale attingere, ma martedì sera dovrà fare attenzione perché l’Australia – e noi ne sappiamo qualcosa, anche se sono passati 16 anni – è un gruppo che sa giocare a calcio e può essere molto ostico. Dunque, il campo fornirà il suo responso sulla prima partita delle due nazionali ai Mondiali 2022; mentre aspettiamo che arrivi il momento di giocare, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due Commissari Tecnici opereranno qui ad Al Wakrah, prendendoci del tempo per leggere approfonditamente le probabili formazioni di Francia Australia.

Diretta/ Qatar Ecuador (risultato finale 0-2): Valencia firma il +3 per Alfaro!

DIRETTA FRANCIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Australia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app.

Probabili formazioni Usa Galles/ Quote, McKennie e Bale in evidenza

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA

I DUBBI DI DESCHAMPS

Il primo dubbio di Deschamps per Francia Australia è il modulo: i Bleus si dovrebbero schierare con un 3-4-1-2 che ha caratterizzato il post Mondiale. Davanti a Lloris, ovviamente portiere titolare (e capitano) potremmo avere Upamecano e Varane con un terzo centrale che uscirà dal ballottaggio tra Koundé, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté e un Saliba in grande spolvero con l’Arsenal. Pavard invece opererà a destra partendo dal centrocampo, e questo sarà anche il ruolo che spetterà a Theo Hernandez che naturalmente occuperà la corsia mancina; in mezzo la maglia di Rabiot non dovrebbe essere in discussione, a fargli compagnia nel settore nevralgico sarà uno tra Camavinga e Tchouaméni, con la forte sensazione che il giovane acquistato dal Real Madrid sia il prescelto almeno per iniziare i Mondiali 2022 (poi eventualmente si vedrà). In attacco naturalmente c’è solo l’imbarazzo della scelta: in teoria si parte con Griezmann alle spalle di Mbappé e Benzema, poi in caso di tridente occhio a Ousmane Dembélé, in forma smagliante.

GLI 11 DI ARNOLD

Graham Arnold, il CT dei Socceroos, si affida a un 4-2-3-1 per Francia Australia: in porta giocherà Ryan – ottimo estremo difensore – davanti a lui dovremmo vedere una difesa con Degenek e Deng centrali mentre sulle corsie laterali dovrebbero operare Atkinson a destra e Joel King sul versante opposto. Nella cerniera di centrocampo potrebbe trovare posto Hrustic, che gioca nel Verona ed è l’unico rappresentante “italiano” nell’Australia; in realtà Hrustic può avanzare il suo raggio d’azione e operare sulla trequarti, dove è in ballottaggio con McGree (che può fare la stessa cosa). L’altro giocatore in mezzo al campo sarà Devlin; poi i due esterni d’attacco dovrebbero essere Leckie e Martin Boyle, dovendo definire chi partirà da destra e chi invece da sinistra. Resta il ruolo di prima punta: la sensazione è che a giocarselo siano soprattutto Mitchell Duke, che forse parte favorito, e Cummings ma staremo a vedere quali saranno le scelte di Arnold.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA: IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Varane, L. Hernandez; Pavard, Tchouaméni, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Aktinson, Degenek, Deng, J. King; Devlin, Hrustic; Leckie, McGree, Boyle; Duke. Allenatore: Graham Arnold











© RIPRODUZIONE RISERVATA