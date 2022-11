Probabili formazioni Francia Australia/ Quote: chi gioca davanti a Lloris?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Francia Australia introduciamo la partita che segnerà il debutto dei campioni in carica ai Mondiali 2022, dove la Francia è stata inserita nel girone D. I Bleus devono sfatare la maledizione che vede ormai da diverse edizione i detentori uscire già alla fase a gironi, francamente stavolta sarebbe ancora più clamoroso se si pensa a giocatori quali Mbappé e Griezmann, ma intanto la Francia avrà il compito di iniziare con il piede giusto, anche per scacciare qualche dubbio causato dai risultati recenti non così esaltanti tra gli Europei e l’ultima Nations League e anche dagli infortuni.

L’Australia porta bene perché questo fu (scherzo dei sorteggi) il debutto per i transalpini anche quattro anni fa in Russia, tuttavia la nazionale “down under” sa giocare un buon calcio e potrebbe essere ostica da superare, giocando anche libera mentalmente in una partita che ovviamente vede i Socceroos sfavoriti. Tutto questo premesso, adesso andiamo finalmente a scoprire cosa ci dicono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Australia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Australia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti i Bleus, formalmente “padroni di casa”: il segno 1 è infatti quotato a 1,25 per il successo della Francia, mentre in caso di vittoria dell’Australia il segno 2 varrebbe ben 12 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 6,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Il primo dubbio di Deschamps nelle probabili formazioni di Francia Australia è il modulo: i Bleus si dovrebbero comunque schierare con un 3-4-1-2 nel quale davanti a Lloris, portiere e capitano, potremmo avere Upamecano e Varane con un terzo difensore che uscirà dal ballottaggio tra addirittura quattro giocatori, cioè Koundé, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté e Saliba. I due esterni invece agiranno sulla linea di centrocampo e saranno Pavard a destra e il milanista Theo Hernandez sulla corsia mancina; in mezzo la maglia di Rabiot non dovrebbe essere in discussione, a fargli compagnia sarà uno tra Camavinga e Tchouaméni. In attacco invece c’è davvero l’imbarazzo della scelta per il c.t. Deschamps, nonostante la tegola dell’infortunio di Benzema: in teoria si parte con Griezmann trequartista alle spalle di Mbappé e Giroud, ma occhio a un Dembélé in forma smagliante.

LE MOSSE DI ARNOLD

Graham Arnold, il CT dei Socceroos, si affida al modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Francia Australia: in porta giocherà Ryan, davanti a lui dovremmo vedere una difesa con Degenek e Deng centrali, con Atkinson terzino destro e Joel King sul versante mancino. A centrocampo potrebbe trovare posto il “veronese” Hrustic, che però potrebbe anche avanzare il suo raggio d’azione e operare sulla trequarti, in una sorta di doppio ballottaggio con McGree per la posizione, ma non per la maglia da titolare, che dovrebbe andare ad entrambi. L’altro mediano sarà Devlin; i due esterni d’attacco dovrebbero invece essere Leckie e Boyle, resta infine il ruolo di prima punta: Duke forse parte favorito su Cummings ma il dubbio resta.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA: IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Varane, L. Hernandez; Pavard, Tchouaméni, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Giroud. All. Deschamps.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Aktinson, Degenek, Deng, J. King; Devlin, Hrustic; Leckie, McGree, Boyle; Duke. All. Arnold.











