Probabili formazioni Francia Azerbaigian, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi 10 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AZERBAIGIAN: I TITOLARI A PARIGI

Il Parco dei Principi di Parigi sarà una sede nobilissima per una partita che in realtà dovrebbe essere a senso unico: con le probabili formazioni Francia Azerbaigian ci avviciniamo infatti alla partita delle qualificazioni mondiali che naturalmente vedrà i padroni di casa Bleus grandi favoriti oggi, venerdì 10 ottobre 2025.

Siamo alla terza giornata del girone D, che è uno di quelli con sole quattro squadre. La Francia a settembre ha fatto tutto per bene e quindi la strada verso il Mondiale della prossima estate sembra tutta in discesa per i vice-campioni del Mondo in carica, che hanno superato l’ostacolo più duro subito alla prima giornata battendo l’Ucraina in trasferta – o meglio in campo neutro.

Poi la seconda partita ha portato una vittoria casalinga contro l’Islanda, anche se in verità di misura e in rimonta, quindi con qualche brivido, ma 6 punti in classifica dopo le prime due giornate sono ovviamente un bottino che consente alla Francia di sentirsi già vicina al viaggio in Nord America nell’estate che verrà.

L’Azerbaigian si è preso la soddisfazione di pareggiare a Baku contro l’Ucraina, ma la sconfitta 5-0 in Islanda indica che per gli azeri le prospettive non dovrebbero essere molto più ambiziose dal fare una figura dignitosa, specialmente a Parigi dove la missione è proibitiva. Adesso però passiamo all’analisi più dettagliata delle probabili formazioni Francia Azerbaigian…

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, uno sguardo alle quote di bet365 ci dice che il pronostico di Francia Azerbaigian è ovviamente segnato: il segno 1 è indicato a 1,02, mentre già il pareggio varrebbe ben 17 volte la giocata. Una vittoria azera infine varrebbe addirittura 41 volte la posta sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AZERBAIGIAN

QUALCHE ASSENTE PER DESCHAMPS

C’è qualche assenza di spicco per Didier Deschamps nelle probabili formazioni Francia Azerbaigian, come ad esempio quelle di Dembélé e Marcus Thuram oltre allo squalificato Tchouaméni, ma il tasso tecnico del modulo 4-2-3-1 transalpino è comunque altissimo: in porta Maignan; davanti a lui nella difesa a quattro indichiamo da destra Koundé, Upamecano e Konaté, fino al terzino sinistro Theo Hernandez; dal passato al presente del Milan con Rabiot, che dovrebbe giocare insieme a Koné in mediana; nel reparto offensivo largo invece a Barcola, Olise e Coman sulla trequarti alle spalle di Mbappé.

MODULO 5-4-1 PER ABBASOV

Il paragone è evidentemente improponibile dal punto di vista tecnico, il c.t. ospite Aykhan Abbasov nelle probabili formazioni Francia Azerbaigian dovrebbe adottare un modulo 5-4-1, comprensibilmente molto coperto: il portiere Mahammadaliyev protetto da una folta difesa a cinque che da destra a sinistra potrebbe essere formata da Aliyev, Badalov, Mustafazada, Kryvotsiuk e Cafarquliyev; a centrocampo ecco invece Emreli largo a destra e Ahmadzada sul lato mancino, mentre in mezzo potrebbero agire Khaybulayev e Mahmudov; infine, in attacco l’Azerbaigian avrà Dadashov come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AZERBAIGIAN: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Rabiot, Koné; Barcola, Olise, Coman; Mbappé. All. Deschamps.

AZERBAIGIAN (5-4-1): Mahammadaliyev; Aliyev, Badalov, Mustafazada, Kryvotsiuk, Cafarquliyev; Emreli, Khaybulayev, Mahmudov, Ahmadzada; Dadashov. All. Abbasov.