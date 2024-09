PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Le probabili formazioni Francia Belgio ci avvicinano alla partita che si gioca al Parc Olympique Lyonnais, alle ore 20:45 di lunedì 9 settembre: sfida importante nella Nations League 2024-2025 anche perché siamo nel girone dell’Italia, e a tale proposito in questo big match va a caccia di riscatto la Francia, che all’esordio nella nuova competizione ha perso in casa contro gli azzurri e dunque ha iniziato male, anche se va detto che Didier Deschamps ha mandato in campo qualche seconda linea di troppo.

Probabili formazioni Israele Italia/ Quote, Spalletti cambia quasi tutto? (Nations League, 9 settembre 2024)

Ora, da capire come si comporterà contro il Belgio; dal canto loro i Diavoli Rossi hanno battuto Israele sul neutro di Debrecen. Un Belgio che vuole riscattare la delusione degli Europei, ennesimo grande torneo in cui le aspirazioni non sono state confermate sul campo; staremo a vedere quello che succederà, per il momento ci mettiamo comodi e, aspettando che il match di Nations League prenda il via, proviamo a valutare quali saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni Francia Belgio.

Video Irlanda Inghilterra (0-2)/ Gol e highlights: a segno Rice e Grealish! (Nations League 7 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO: QUOTE E PRONOSTICO

Sono i Bleus ad essere favoriti nella partita di Nations League: le quote che leggiamo nelle probabili formazioni Francia Belgio ci dicono che il segno 1 per la vittoria di casa vale 1,83 volte quanto avrete messo sul tavolo, per contro abbiamo una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata per il segno 2, che regola il successo esterno dei Diavoli Rossi, mentre il segno X a identificare il pareggio vi permetterebbe di guadagnare, con questo bookmaker, una cifra che ammonta a 3,70 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO

GLI 11 DI DESCHAMPS

DIRETTA/ Portogallo Scozia (risultato finale 2-1): è sempre l'era di CR7! (8 settembre 2024)

Se contro l’Italia Deschamps si è affidato a una nazionale sperimentale o quasi, nelle probabili formazioni Francia Belgio potrebbe tornare a schierare alcuni titolari. In difesa per esempio dovremmo rivedere Koundé e Upamecano per Clauss e Ibrahima Konaté, confermando Saliba e Theo Hernandez oltre ovviamente al portiere Maignan; a centrocampo tutto sommato Kanté e Youssouf Fofana potrebbero essere confermati ma attenzione alla possibilità di vedere titolare almeno il giovane Zaire-Emery, mentre Manu Koné ancora una volta potrebbe avere il posto in corso d’opera.

Davanti come sempre c’è l’imbarazzo della scelta: Griezmann e Mbappé sono soliti prendersi poche pause anche in nazionale e possono essere confermati, dunque a cambiare sarebbero gli esterni offensivi con Ousmane Dembélé e Marcus Thuram che saranno chiamati a rimpiazzare Olise e Barcola, quest’ultimo comunque autore del gol lampo contro l’Italia.

LE MOSSE DI TEDESCO

Con le probabili formazioni Francia Belgio studiamo anche le mosse di Domenico Tedesco, che si affida sempre al 4-2-3-1: anche qui c’è da vedere se cambierà qualcosa rispetto a venerdì, possiamo comunque ipotizzare la stessa difesa con Faes e Theate centrali davanti a Casteels e i due terzini Castagne e De Cuyper, le alternative sarebbero Debast al centro e Meunier largo a destra. Zona centrale nella quale uno tra Orel Mangala e Engels può avere la maglia: a rimanere fuori con tutta probabilità sarebbe Amadou Onana.

Conferma invece per Tielemans anche andato a segno nella vittoria contro Israele; hi ha impressionato in quel match, come spesso accade, è stato De Bruyne, il fenomeno del Manchester City dovrebbe essere regolarmente sulla trequarti, poi gli esterni stavolta possono essere Johan Bakayoko e De Ketelaere con Openda sempre schierato da prima punta, in alternativa il calciatore dell’Atalanta come centravanti tattico.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Zaire-Emery, Kanté; O. Dembélé, Griezmann, M. Thuram; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, O. Mangala; J. Bakayoko, De Bruyne, De Ketelaere; Openda. Allenatore: Domenico Tedesco