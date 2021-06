Probabili formazioni Francia Bulgaria/ I big di Deschamps riposano? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BULGARIA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Francia Bulgaria ci presentano la partita amichevole che i Bleus, a una settimana esatta dal loro esordio agli Europei, giocano martedì 8 giugno allo Stade de France: calcio d’inizio alle ore 21:10, e Didier Deschamps si trova a giocare contro una nazionale che non sarà presente alla fase finale del torneo, a differenza di quanto accaduto pochi giorni fa contro il Galles. L’occasione potrebbe essere utile per testare nuovi elementi della sua rosa, cambiando le carte in tavola e sperimentando un po’ di più rispetto al solito.

Diretta/ Germania Lettonia (risultato finale 7-1) streaming tv: tedeschi dilaganti!

Ovvero, se contro i Dragoni il CT ha optato per la formazione titolare, questa volta anche per l’imminente match contro la Germania potremmo vedere in campo le seconde linee, alcune delle quali sono ovviamente dei titolari aggiunti e sono anche reduci da grandi stagioni, siano esse state a livello personale o anche come vittorie dei club. Vedremo allora quello che si deciderà, anche per quanto riguarda l’avversario; ora aspettiamo che la partita si giochi, e nel frattempo possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni di Francia Bulgaria.

BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BULGARIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Vediamo allora le probabili formazioni di Francia Bulgaria dal lato dei Bleus: ipotizziamo anche un cambio modulo con ritorno al 4-2-3-1 con cui la nazionale ha vinto i Mondiali tre anni fa. In porta Maignan, davanti a lui i due centrali sarebbero Koundé e Lenglet con Dubois e Digne che corrono sulle corsie laterali, mentre in mezzo a fare filtro resterebbero Moussa Sissoko, probabile titolare, e uno tra Rabiot e Pogba. Tolisso può a questo punto avanzare per giocare sulla trequarti, nel caso Mbappé dovesse avere un turno di riposo; il ballottaggio è tra loro due, con gli esterni alti che possono essere Coman e Marcus Thuram senza dimenticarsi però di Ousmane Dembélé, andato a segno mercoledì scorso contro il Galles e che dunque potrebbe avere una chance di essere titolare. Come prima punta, Deschamps può puntare su Ben Yedder che prenderebbe il posto di Benzema.

DIRETTA/ Germania Portogallo U21 (risultato finale 1-0) Rai: tedeschi campioni!

GLI 11 DI PETROV

Yasen Petrov ci tiene a fare bella figura, dunque nelle probabili formazioni di Francia Bulgaria potremmo avere alcuni dei da questa parte: secondo il 3-4-2-1, la linea difensiva composta da Andrea Hristov, Antov e Petko Hristov proteggerà il portiere Georgiev, con Karagaren e Tsvetanov che agiranno come esterni partendo dal centrocampo. Nel settore nevralgico possibile conferma per Chochev, al suo fianco questa volta ci sarebbe Vitanov; davanti, i due trequartisti potrebbero essere ancora Despodov e Yankov con il possibile inserimento di Vutov, la prima punta verosimilmente uscirà dal ballottaggio tra Galabinov e Atanas Iliev, anche se Minchev e Dimitar Iliev restano comunque delle valide alternative per il Commissario Tecnico della Bulgaria.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Dubois, Koundé, Lenglet, Digne; M. Sissoko, Pogba; O. Dembélé, Tolisso, Coman; Ben Yedder. Allenatore: Didier Deschamps

BULGARIA (3-4-2-1): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov; Karagaren, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Despodov, Yankov; A. Iliev. Allenatore: Yasen Petrov



© RIPRODUZIONE RISERVATA