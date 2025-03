PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA: QUALI BLEUS PER LA RIMONTA?

Dalic per la conferma, Deschamps per la rimonta: questo è fatalmente il quadro delle probabili formazioni Francia Croazia verso la partita di ritorno della Nations League allo Stade de France, dopo la vittoria slava per 2-0 giovedì. La Francia deve quindi invertire la rotta dopo una sconfitta abbastanza pesante, serve la migliore versione dei Bleus, a cominciare da Kylian Mbappé che è tornato dopo avere saltato alcuni appuntamenti con la Francia nello scorso autunno, ma senza incidere. Tutti però dovranno fare meglio, perché la Francia non può essere quella vista tre giorni fa.

Probabili formazioni Germania Italia/ Quote: Buongiorno titolare (Nations League, oggi 23 marzo 2025)

La Croazia invece si affida ancora alla regia di Modric, che guida una formazione sempre molto temibile anche grazie al contributo di altri veterani, a cominciare da Perisic che proprio giovedì è tornato a segnare in Nazionale. Per la Croazia, che contro la Francia ha perso una semifinale e una finale mondiale, eliminare i Galletti sarebbe una soddisfazione particolare. Un motivo in più per analizzare le probabili formazioni Francia Croazia, con novità possibili soprattutto fra i padroni di casa.

Formazioni Spagna Olanda/ Quote: Koopmeiners gioca? (Nations League, oggi 23 marzo 2025)

PRONOSTICO E QUOTE: RIMONTA POSSIBILE

Le quote Snai disegnano un pronostico Francia Croazia molto favorevole ai padroni di casa. Il segno 1 è quotato infatti a 1,40 (anche se con un gol di scarto non basterebbe), mentre già il pareggio sarebbe quotato a 4,60 ed infine ecco 7,00 volte la posta in palio se la Croazia violasse Saint Denis.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

DESCHAMPS CAMBIA QUALCOSA?

Didier Deschamps potrebbe cambiare più di un giocatore nelle probabili formazioni Francia Croazia per cercare la rimonta. Modulo 4-3-3, ecco in porta Maignan e davanti a lui una difesa nella quale con Kounde e Saliba, già titolari in Croazia potrebbero giocare Upamecano come secondo centrale e Theo Hernandez a sinistra; cambia quindi per il 50% la difesa dei Bleus, mentre a centrocampo c’è Camavinga che potrebbe insidiare il terzetto titolare formato da Guendouzi, Tchouameni e Rabiot; in attacco infine rischia il posto il bianconero Kolo Muani, perché il tridente titolare della Francia potrebbe essere formato da Dembele, Mbappé come centravanti e Barcola. Non una rivoluzione, ma novità significative.

Probabili formazioni Portogallo Danimarca/ Quote: Leao titolare? (Nations League, oggi 23 marzo 2025)

LE CERTEZZE DI DALIC

Zlatko Dalic può fare affidamento sulle sue certezze nelle probabili formazioni Francia Croazia. Con il modulo 4-2-3-1, l’ossatura della Croazia è da tempo consolidata, cominciando con il portiere Livakovic; la difesa è il reparto più giovane, da destra a sinistra la linea della retroguardia a quattro dovrebbe quindi essere formata da Stanisic, Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol, tre su quattro nati dal 2000 in poi; la carta d’identità però conta solo relativamente quando si parla di fenomeni, allora ecco Modric in mezzo al campo, affiancato dal fido Kovacic; veterano intoccabile è anche Perisic, che con Baturina (in ballottaggio però con Pasalic) e Kramaric dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Budimir.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Baturina, Kramaric; Budimir. All. Dalic.