Probabili formazioni Francia Croazia/ Quote, Martial titolare? (Nations League)

Con le probabili formazioni di Croazia Francia parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre presso lo Stadion Maksimir di Zagabria, valida per la quarta giornata nella Lega A di Nations League 2020-2021. La corsa alla Final Four dei Bleus rischia di fermarsi ancora, come era successo nella prima edizione del torneo: il pareggio interno contro il Portogallo è stato tutto sommato positivo ma ha lasciato la situazione di classifica immutata, ora i lusitani potranno sfruttare la sfida casalinga per il primato e intanto Didier Deschamps deve affrontare una trasferta insidiosa contro i vice campioni del mondo, che domenica hanno rimontato e battuto la Svezia e dunque si sono idealmente rimessi in corsa, anche se vincendo questa sera resterebbero comunque al terzo posto in classifica. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco di Zagabria, intanto nell’attesa possiamo sicuramente fare una valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Croazia Francia.

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per Croazia Francia indicano nella nazionale ospite quella favorita, anche se in modo lieve: vale infatti 2,15 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la vittoria dei Bleus, per contro il segno 1 che identifica il successo dei balcanici porta in dote 3,45 volte quello che avrete scelto di investire mentre il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi farebbe guadagnare una somma che vale 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.

GLI 11 DI DALIC

Zlatko Dalic affronta Croazia Francia con quello che ha tutta l’aria di essere un 4-2-3-1, anche se poi in corso d’opera potrebbe somigliare a un 4-1-3-2. Dipenderà dalla posizione di Modric, che potrebbe essere scelto ancora come titolare: l’ex Pallone d’Oro infatti oscilla tra mediana e trequarti, dunque il frangiflutti davanti alla difesa (Brozovic o Badelj) resterà da solo in fase di avanzamento verso l’area avversaria. A proposito della trequarti, Rog e Pasalic insidiano le maglie che domenica sono state di Kovacic e Vlasic; davanti Kramaric dovrebbe tornare titolare sostituendo uno tra Perisic e Brekalo, l’esterno dell’Inter avrebbe più chance giocando in un 4-2-3-1 classico. In difesa ci sono dei dubbi: a destra può tornare utile l’ex Roma Jedvaj, in mezzo l’esperto Vida può tornare titolare in luogo di Lovren o Caleta-Car. In porta ci sarà sempre Livakovic, sulla corsia sinistra Melnjak è insidiato da Domagoj Bradaric.

I DUBBI DI DESCHAMPS

Non cambia il suo 4-3-1-2 Didier Deschamps, che però deve sciogliere qualche nodo legato ai giocatori da utilizzare a Zagabria: in porta ci sarà sicuramente Lloris, verso la conferma anche Varane mentre l’altro centrale difensivo potrebbe essere stavolta Upamecano, che aveva segnato nella partita di andata e potrebbe scalzare Kimpembe. A destra opererà Pavard, sull’altro versante Lucas Hernandez potrebbe cedere il posto a Digne; a centrocampo chi rischia è Rabiot, che da quando è tornato in nazionale ha giocato molto ma stasera potrebbe essere sostituito da Tolisso, con la conferma di Kanté come perno centrale della mediana e Pogba che chiaramente avrà la terza maglia per completare il centrocampo. Un’altra sorpresa potrebbe essere l’avanzamento dello stesso Tolisso sulla trequarti, così da comporre la coppia Griezmann-Mbappé; in realtà l’attaccante del Barcellona dovrebbe essere nuovamente destinato a fluttuare tra le linee, in questo senso il titolare nel reparto offensivo sarebbe Martial.

TABELLINO CROAZIA FRANCIA

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, D. Bradaric; Modric, Brozovic; Kovacic, Vlasic, Perisic; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann; Mbappé, Martial. Allenatore: Didier Deschamps



