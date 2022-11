Probabili formazioni Francia Danimarca/ Diretta tv, Deschamps conferma tutti?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Francia Danimarca: partita che si gioca alle ore 17:00 di sabato 26 novembre presso lo Stadium 974 di Doha, seconda giornata nel gruppo D dei Mondiali 2022. La Francia, reduce dal poker rifilato all’Australia, vola ovviamente verso gli ottavi: Didier Deschamps non dovrebbe fare turnover sapendo che questa è la partita determinante e che potrebbe anche, eventualmente, far fuori una scomoda rivale nella fase ad eliminazione diretta, dunque potrebbe e dovrebbe andare ancora con i migliori.

La Danimarca invece si trova già ad un bivio: fermata sul pareggio dalla Tunisia, rischia seriamente di trovarsi eliminata al primo turno e sarebbe una delusione pazzesca, per la composizione del girone e ovviamente per come è arrivata ai Mondiali 2022, cioè con una splendida semifinale giocata agli Europei. Vedremo come andrà, ma nel frattempo possiamo valutare quali possano essere le scelte che opereranno i due Commissari Tecnici per questo match, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Francia Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

I DUBBI DI DESCHAMPS

Non ci sarà turnover, dicevamo, in Francia Danimarca: naturalmente non è una certezza, ma Deschamps dovrebbe confermare la squadra che martedì sera ha battuto l’Australia. Ovviamente l’unica defezione è quella di Lucas Hernandez, il cui Mondiale è già finito per la rottura del crociato: dentro il fratello Theo, terzino sinistro con Pavard sull’altro versante e la coppia centrale formata da Ibrahima Konaté e Upamecano, dunque con Varane che si avvia verso un’altra panchina. A centrocampo la cerniera di protezione sarà formata ancora una volta da Rabiot e Tchouaméni; poi avremo i quattro tenori là davanti, vale a dire Ousmane Dembélé che partirà dalla corsia destra e Mbappé, già in gol, che agirà sul versante opposto lasciando a Griezmann il compito di fluttuare tra le linee, potendo anche avanzare il suo raggio d’azione verso l’attacco. Là davanti, regna incontrastato Giroud: l’attaccante del Milan ha sfruttato alla grande l’occasione avuta dagli infortuni e già con la prima partita dei Mondiali 2022 ha agganciato Thierry Henry come miglior marcatore all-time della Francia.

LE SCELTE DI HJULMAND

Naturalmente Kasper Hjulmand ha qualche dubbio in più in Francia Danimarca, considerando lo scialbo pareggio ottenuto contro la Tunisia. Kristensen, ammonito martedì, può rimanere fuori per evitare la squalifica: se così fosse, ad agire sul versante destro del campo potrebbe essere Damsgaard, che porterebbe Maehle a destra così da riproporre i due esterni che tanto bene avevano fatto agli Europei. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: Kasper Schmeichel il portiere, davanti a lui la linea con Joachim Andersen, Christensen e Kjaer che portano esperienza ma anche qualità nell’uscita del pallone. Delaney e Hojbjerg sono ancora nettamente favoriti per formare la coppia che si piazzerà a centrocampo; anche sulla trequarti Hjulmand si dovrebbe affidare a una conferma rispetto alla prima partita e cioè Eriksen, e allora qualche modifica potrebbe arrivare nel reparto offensivo con Cornelius pronto a prendersi la maglia da titolare, in luogo eventualmente di Skov Olsen e con Dolberg che sarà ancora titolare.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Upamecano, I. Konaté, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

DANIMARCA (3-4-1-2): K. Schmeichel; J. Andersen, Christensen, Kjaer; Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard; Eriksen; Cornelius, Dolberg. Allenatore: Kasper Hjulmand











