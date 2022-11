Probabili formazioni Francia Danimarca/ Quote, conferme per Deschamps

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Francia Danimarca ci permettono di entrare in clima partita per un match di notevole significato. Si gioca a Doha per la seconda giornata del girone D dei Mondiali 2022 e la Francia, che arriva dal poker rifilato all’Australia, vuole blindare con anticipo la qualificazione per gli ottavi. Didier Deschamps tuttavia dovrà prestare la massima attenzione a una Danimarca che di recente ha creato molti problemi alla Francia, ad esempio in Nations League, di conseguenza i Bleus non possono ancora dirsi a posto verso il prossimo turno.

La Danimarca tuttavia si trova già ad un bivio: fermata sul pareggio dalla Tunisia, rischia seriamente di essere eliminata al primo turno e sarebbe una delusione pazzesca per come è arrivata ai Mondiali 2022, sulla scia di una splendida semifinale giocata agli Europei (con annesse recriminazioni arbitrali contro l’Inghilterra). Di certo l’attesa è molto grande, andiamo allora senza indugio a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Danimarca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Danimarca in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: sono nettamente favoriti i Bleus, formalmente “padroni di casa”, infatti il segno 1 è quotato a 1,83 per il successo della Francia, mentre in caso di vittoria “esterna” della Danimarca il segno 2 varrebbe 4,50 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Non ci sarà turnover per Didier Deschamps nelle probabili formazioni di Francia Danimarca: ci si penserà eventualmente nella terza partita, ora dovrebbe essere confermata la squadra che martedì sera ha battuto l’Australia ad eccezione di Lucas Hernandez, il cui Mondiale è già finito per la rottura del crociato: dentro il fratello Theo, terzino sinistro con Pavard a destra e la coppia centrale formata da Konaté e Upamecano, con Varane alternativa per completare il reparto davanti a Lloris. A centrocampo ecco la coppia composta da Rabiot e Tchouaméni; sotto i riflettori però c’è l’attacco, straordinario anche senza Benzema. Cominciamo con Dembélé a destra, naturalmente avremo poi Mbappé a sinistra e Griezmann come trequartista centrale, alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Giroud.

LE SCELTE DI HJULMAND

Kasper Hjulmand ha qualche dubbio in più nelle probabili formazioni di Francia Danimarca dopo lo scialbo pareggio contro la Tunisia. Kristensen, ammonito martedì, può rimanere fuori: in questo caso giocherebbe Damsgaard come esterno sinistro, con Maehle a destra come agli Europei. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: Kasper Schmeichel è il portiere, davanti a lui la linea a tre uomini con Andersen, Christensen e Kjaer. Nel cuore del centrocampo invece Delaney e Hojbjerg sono nettamente favoriti per formare la coppia titolare; Eriksen sarà naturalmente confermato come trequartista ma qualche modifica potrebbe arrivare nel reparto offensivo con Cornelius pronto a prendersi la maglia da titolare, in ballottaggio con Skov Olsen per affiancare Dolberg.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard; Eriksen; Cornelius, Dolberg. All. Hjulmand.











