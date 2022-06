Probabili formazioni Francia Danimarca/ Quote: tridente di lusso

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Francia Danimarca ci presentano la partita che di questa sera allo Stade de France di Saint Denis per la Lega A della Nations League 2022-2023, di cui la Francia è campione in carica, oltre che essere naturalmente anche la nazionale che ha vinto l’ultimo Mondiale: punto di riferimento con una rosa di straordinario valore praticamente in ogni reparto, anche se agli Europei è stata un flop, lezione molto utile per Didier Deschamps il cui obiettivo principale naturalmente è quello di cercare un bis mondiale che sarebbe leggendario.

La Danimarca però sarà avversaria tosta: agli Europei ha vissuto il dramma di Eriksen e si è saputa compattare ed esaltare fino a raggiungere una grande semifinale e mettere paura all’Inghilterra; ai Mondiali la rivedremo proprio nel girone della Francia, nel frattempo cerca lo sgambetto in Nations League andando a caccia della Final Four a discapito dei Bleus. Tutto questo premesso, andiamo ora a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Francia Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Danimarca in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,70 volte la posta in palio; il segno X in caso di pareggio porta in dote una quota di 3,70 volte la vostra giocata, infine il segno 2 per il successo degli ospiti ha un valore di 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Didier Deschamps per le probabili formazioni di Francia Danimarca come modulo potrebbe scegliere il 3-4-2-1: in porta Lloris favorito, anche se il rossonero Maignan spinge molto, poi ecco la difesa a tre con Kimpembe e Varane sicuri e Lucas Hernandez favorito per completarla, mentre Pavard a destra e Theo Hernandez a sinistra troveranno spazio sulla linea dei centrocampisti. In mezzo al campo non ci sarà Pogba, intoccabile invece Kanté che sarà titolare, al suo fianco si prospetta un ballottaggio tra Rabiot e Tchouaméni per l’altra maglia. Infine l’attacco di lusso, con Griezmann e Mbappé che potrebbero supportare Benzema per un super tridente.

LE SCELTE DI HJULMAND

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Francia Danimarca per il c.t. danese Kasper Hjulmand dovrebbero prevedere il modulo 4-3-3: Kasper Schmeichel naturalmente il portiere, Christensen e Vestergaard formano la coppia centrale mentre sugli esterni dovremmo vedere Kristensen e l’atalantino Maehle. A centrocampo spazio naturalmente per Eriksen che insieme a Norgaard saranno le mezzali, con Hojbjerg che sarà invece il riferimento davanti alla difesa; nel tridente Damsgaard non è ancora al top della condizione, la prima punta dovrebbe essere Dolberg con Skov Olsen e Lindstrom esterni.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Kimpembe, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Kanté, Rabiot, Theo Hernandez; Griezmann, Mbappé; Benzema. All. Deschamps.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard, Maehle; Eriksen, Højbjerg, Norgaard; Skov Olsen, Dolberg, Lindstrom. All. Hjulmand.











