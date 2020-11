Probabili formazioni Francia Finlandia/ Quote: turnover per Deschamps

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA FINLANDIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Finlandia ci permettono di presentare la partita amichevole in programma questa sera alle ore 21.10 allo Stade de France di Saint Denis. La sfida precede i prossimi appuntamenti ufficiali in Uefa Nations League, dove la Francia di Didier Deschamps si giocherà con il Portogallo la qualificazione alla Final Four della competizione, mentre la Finlandia avrà come obiettivo la promozione in Lega A, che farebbe seguito al grande traguardo della qualificazione per gli Europei. Avversaria dunque da non sottovalutare ma comunque di certo alla portata dei campioni del Mondo della Francia, che anzi farà senz’altro turnover proprio perché i due impegni principali saranno i due successivi. Tutto questo considerato, possiamo comunque ora andare ad analizzare le notizie circa le probabili formazioni di Francia Finlandia.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo nel frattempo a curiosare nelle quote Snai circa il pronostico per Francia Finlandia: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è dato quasi per certo e quotato a 1,19, contro il valore di 13,00 per l’eventualità del segno 2, in caso di clamoroso successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, come sempre dal segno X, varrebbe infine 6,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA FINLANDIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Nonostante il turnover, le probabili formazioni di Francia Finlandia dovrebbero prevedere una difesa a tre per Didier Deschamps, anche in assenza di Upamecano. Dunque davanti a Mandanda oppure Maignan (il turnover oggi è possibile anche in porta) potremmo vedere Kimpembe e Lenglet con Lucas Hernandez o Zouma, dato che Varane giocherà in Nations League. I due esterni del 3-4-2-1 francese dovrebbero poi essere Dubois sulla fascia destra e Digne sulla corsia mancina, affiancando i centrali che potrebbero essere Rabiot e Moussa Sissoko, con Tolisso che infatti potrebbe agire sulla trequarti con il figlio d’arte Marcus Thuram oppure Fekir; i big Griezmann e Mbappé potrebbero avere spazio nella ripresa ma più difficilmente li vedremo iniziare la partita, infine come centravanti sono in lizza Ben Yedder e Martial.

IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-2-1): Mandanda; Kimpembe, Lenglet, Zouma; Dubois, Rabiot, Sissoko, Digne; Tolisso, Thuram; Martial. All. Deschamps.



