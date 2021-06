Probabili formazioni Francia Galles/ Quote, Benzema di nuovo coi Blues!

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GALLES: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.05 tra le mura dell’Allianz Riviera di Nizza, la sfida amichevole tra Francia e Galles: andiamo allora ad esaminare le mosse per le probabili formazioni del match. Vi è gran curiosità infatti intorno alle scelte di Deschamps come pure di Giggs: tra circa una decina di giorni infatti daremo il via agli Europei 2021 dove pure sia i francesi che i gallesi puntano a fare bella figura. In vista di tale impegno, ecco che l’amichevole di questa sera ha dunque un’importanza particolare, ed è facile immaginare che entrambi gli allenatori optino per i giocatori più in forma, almeno in partenza: servono ancora minuti per compattare il gruppo titolare e il match di Nizza sarà banco di prova prestigio. A cui pure la squadra francese approda da favorita: i galletti solo poche settimane fa hanno chiuso con gran soddisfazione il primo turno per le qualificazioni ai prossimo Mondiale avendo avuto la meglio di Ucraina, Kazakistan e Bosnia. Pure i dragoni a fine marzo non hanno demeritato negli ultimi impegni, e in vista degli Europei promettono gran scintille. Andiamo allora a controllare le scelte per le probabili formazioni di Francia e Galles.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur consapevoli che si tratta solo di un’amichevole e che la squadra gallese è formazione temibile, pure alla vigilia del fischio d’inizio concediamo ai galletti il favore del pronostico. La Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.22 la vittoria della Francia contro il più alto 12.00 segnato per il successo del Galles: il pareggio è stato dato a 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GALLES

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Come abbiamo accennato prima, per la sfida di questa sera è facile che Deschamps, dal primo minuto voglia dare spazio all’11 su cui punterà per l’Europeo: l’avversario è di livello e servono minuti per compattare il gruppo. Fissato il 4-2-3-1 iniziale ecco che allora sarà spazio per Lloris tra i pali (anche se il neoacquisto del Milan Maignan scalpita) mentre in difesa avremo dal primo minuto Varane e Kimpembe: Panard e Lucas Hernandez saranno schierati sull’esterno. Per il centrocampo via libera al duo Pogba-Rabiot (Kantè rimane comunque disponibile), con Mbappè atteso sulla trequarti: spazio per Griezmann (a segno con la Bosnia) e Dembele, con Benzema prima punta, anche se Coman e Thuram rimangono a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI GIGGS

Spazio al 3-4-3 per Ryan Giggs, che contro la Francia campione del mondo, non può certo non schierare tutti i titolari più in forma questa sera, benchè si tratti comunque di un’amichevole. Pure irrinunciabile oggi a Nizza sarò il capitano Gareth Bale, che sarà schierato in avanti in compagnia di Daniel James e Wilson, questo in prima punta. A centrocampo il tecnico dovrebbe concedere nuova fiducia a Ampadu e il bianconero Ramsey al centro, con Williams e Roberts schierati sull’esterno del reparto: attenzione però a Morrell e Levtt che scalpitano dalla panchina. Per la difesa a tre oggi potrebbero arsi avanti dal primo minuto Rodon, Mepham e Roberts, come abbiamo visto anche nell’ultimo match a marzo contro la Repubblica Ceca. Hennessey sarà titolare tra i pali.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Panard, Varane, Kimpembe, L Hernandez; Rabiot, Pogba; Griezmann, Mbappè, Dembele; Benzema All. Dechamps

GALLES (3-4-3): Hennessey; Rodon, Lawrence, Mepham; Roberts, Ramsey, Ampadu, J Williams; Bale, Wilson, D James All. Giggs



