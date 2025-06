PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GEORGIA U21: LE SCELTE DEI DUE C.T.

Due realtà molto diverse, una big del calcio internazionale che ovviamente punta forte anche sui suoi migliori giovani e una piccola Nazionale che però due anni fa ha raggiunto i quarti di finale e adesso prova ancora a stupire tutti: sono questi gli “ingredienti” per le probabili formazioni Francia Georgia U21.

Siamo giunti alla seconda giornata del girone C degli Europei Under 21 2025 e la partita in programma a Zilina si annuncia potenzialmente più interessante di quanto forse ci saremmo potuti attendere appena pochi giorni fa, prima dell’inizio di questi Europei.

Al debutto la Francia Under 21 non ha comunque sfigurato, perché ha pareggiato 0-0 nel big-match contro il Portogallo, ma la Georgia U21 sta provando a sorprendere le teoriche gerarchie del gruppo con la vittoria nei minuti di recupero contro la Polonia per cullare sogni di gloria.

Ecco allora che stasera i caucasici scenderanno in campo sulle ali dell’entusiasmo e non avendo nulla da perdere, mentre la Francia è certamente ancora ampiamente padrona del proprio destino, ma sa che non deve complicarsi la vita. Ecco allora chiaro il perché saranno intriganti le probabili formazioni Francia Georgia U21…

PRONOSTICO E QUOTE

Curiosiamo anche nel pronostico secondo le quote William Hill per Francia Georgia U21, in realtà a senso unico. Infatti il segno 1 ha un valore pari a 1,32, mentre già si arriva a 5,40 in caso di pareggio e fino a 8,40 volte la posta se la Georgia vincesse.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GEORGIA U21

IL 4-3-3 DI BATICLE

Il c.t. Gerald Baticle nelle probabili formazioni Francia Georgia U21 dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3. In linea di massima potrebbero esserci poche novità rispetto alle scelte per il debutto e allora ecco il portiere Restes e la retroguardia con quattro difensori, verosimilmente da destra a sinistra Sildillia, Matsima, Lukeba e Merlin; continuando con le conferme, il trio in mediana per la Francia potrebbe essere stasera formato da Diouf, Lepenant e Doukoure; infine, indichiamo Abline come punto di riferimento avanzato per la Francia, con ali a destra Tel e Odobert invece a sinistra.

QUALI TITOLARI PER SVANADZE?

Dal punto di vista tattico potrebbe essere una sfida speculare con il modulo 4-3-3 anche per Ramaz Svanadze nelle probabili formazioni Francia Georgia U21. A maggior ragione per i caucasici sono possibili conferme dopo la vittoria al debutto e quindi in linea di massima ecco in porta Kharatishvili; davanti a lui una difesa a quattro con Maisuradze terzino destro, Sazonov e Khvadagiani centrali e Azarovi sulla sinistra; a centrocampo spazio per Lominadze, Gagnidze e Sigua; infine in attacco potrebbe esserci il dubbio, Odisharia, Kvernadze e Abuashvili erano stati titolari mercoledì ma dopo il gol partita contro i polacchi è forte l’ipotesi Gordeziani.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GEORGIA U21: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin; Diouf, Lepenant, Doukoure; Tel, Abline, Odobert. All. Baticle.

GEORGIA (4-3-3): Kharatishvili; Maisuradze, Sazonov, Khvadagiani, Azarovi; Lominadze, Gagnidze, Sigua; Odisharia, Kvernadze, Abuashvili. All. Svanadze.