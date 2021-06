Probabili formazioni Francia Germania/ Quote: due tridenti di lusso

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Francia Germania ci accompagnano verso la grande sfida che questa sera a Monaco di Baviera caratterizzerà la serata del girone F degli Europei 2020. Saranno naturalmente molto interessanti le mosse dei due c.t. Didier Deschamps e Joachim Low, anche se possiamo già anticipare che naturalmente ci saranno ben poche novità in vista di un match così affascinante. Cinque anni fa era stata la semifinale, stavolta la posta in palio non sarà così alta ma partire male sarebbe comunque un grosso problema in un girone davvero difficilissimo: ci aspettiamo dunque risposte già molto importanti dalle formazioni che hanno vinto gli ultimi due Mondiali e che sono naturalmente attesissime anche a Euro 2020. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire senza indugio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Germania a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche all’incerto pronostico su Francia Germania in base alle quote dell’agenzia Snai. La Francia è formalmente in casa e il segno 1 per la vittoria transalpina è lievemente favorito, quotato a 2,65, mentre in caso di vittoria della Germania il segno 2 è quotato a 2,80. Infine, in caso di pareggio ecco che il segno X varrà 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Le probabili formazioni di Francia Germania abbondano di grandi nomi, anche perché di certo in sfide come queste non si fanno molti calcoli. Per i campioni del Mondo della Francia ecco ad esempio un 4-3-3 nel quale naturalmente avremo in porta Lloris; davanti a lui ecco la difesa a quattro titolare, dunque con Pavard, i due centrali Varane e Kimpembe ed infine Hernandez dal primo minuto da destra a sinistra; a centrocampo sono intoccabili Pogba e Kanté, la terza maglia disponibile è invece in ballottaggio fra Tolisso e Rabiot, forse l’unico vero dubbio per il c.t. Didier Deschamps; infine il tridente delle meraviglie con Mbappé e Griezmann ai fianchi della prima punta, che dovrebbe essere Giroud dal momento che il ‘figliol prodigo’ Benzema ha avuto un problema nell’ultima amichevole e dunque con lui potrebbe esserci prudenza. Tanto, l’attacco è comunque stratosferico…

LE SCELTE DI LOW

Sul fronte tedesco, le probabili formazioni di Francia Germania vedono l’esclusione di Goretzka, a sua volta alle prese con guai fisici, ma il 3-4-3 di partenza per Joachim Low è comunque di lusso e ci ricorda che la Germania, pur meno pubblicizzata del solito, resta uno squadrone temibile per chiunque. Capitan Neuer in porta; davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere formata da Ginter, Hummels (autore del gol vittoria contro la Francia ai Mondiali 2014) e Rüdiger; a centrocampo si va verso un quartetto che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Kimmich, Kroos, Gündogan e Gosens, una bella ribalta per l’esterno dell’Atalanta al fianco di tre perni teutonici; infine il tridente offensivo con il grande rientro di Müller – che un anno fa non avremmo visto agli Europei – per affiancare Gnabry e Havertz, con Sané alternativa di lusso dalla panchina che la dice lunga sulla forza della Germania.

IL TABELLINO DI FRANCIA GERMANIA

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann. All. Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. All. Low.



