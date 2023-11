Probabili formazioni Francia Gibilterra/ Diretta tv: Zaire-Emery titolare? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GIBILTERRA: CHI GIOCA A NIZZA?

Le probabili formazioni di Francia Gibilterra riguardano la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 18 novembre, presso l’Allianz Riviera di Nizza: siamo nella penultima giornata del gruppo B per le qualificazioni agli Europei 2024, tutto già deciso per i Bleus che, grazie alla vittoria in Olanda, hanno ottenuto non solo il pass per la fase finale del torneo ma anche la certezza aritmetica del primo posto, e dunque ora affrontano le ultime due partite con la sola volontà di chiudere a punteggio pieno, cosa che sarebbe importante non solo per il prestigio e per una sorta di record ma anche per il ranking Uefa.

Gibilterra dal canto suo va a caccia dei primi punti e del primo gol nel girone: sa bene che per quanto riguarda il primo obiettivo è una missione quasi impossibile, il secondo però potrebbe anche arrivare sfruttando il contesto di assoluta tranquillità degli avversari, ma in generale questa federazione punta su una crescita costante al netto dei risultati. Aspettando che arrivi sabato sera, possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici in questa partita, quindi spendiamo del tempo per analizzare insieme le probabili formazioni di Francia Gibilterra.

DIRETTA FRANCIA GIBILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Gibilterra non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; non sarà dunque possibile assistere alla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024, che di conseguenza non godrà nemmeno di una diretta streaming video. Per avere le informazioni utili sul match il consiglio è quello di consultare liberamente il sito della federazione europea, all’indirizzo www.uefa.com, e in parallelo i relativi account presenti sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter anche per quanto riguarda le due nazionali in campo sabato sera.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GIBILTERRA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Obiettivo qualificazione ottenuto per Didier Deschamps, e Francia Gibilterra è una partita abbordabile: il CT dei Bleus ha comunque convocato i migliori, ma sabato sera potrebbe dare spazio al turnover. Vediamo come, eventualmente: in porta Maignan potrebbe lasciare spazio ad Aréola, in difesa Clauss può essere titolare sulla corsia destra con una coppia centrale che può essere formata da Saliba e Upamecano (o Ibrahima Konaté), a sinistra invece è ballottaggio tra i due fratelli Hernandez con Lucas che può avere vantaggio rispetto a Theo. A centrocampo manca Tchouaméni, che ultimamente è stato uno dei giocatori migliori nella Francia: questo ovviamente aumenta le possibilità di Camavinga e soprattutto del giovanissimo Zaire-Emery, che Luis Enrique ha lanciato titolare nel Psg. Abbiamo poi tante opzioni tra trequarti e attacco: possiamo ipotizzare Ousmane Dembélé e Coman titolari sulle corsie esterne con Griezmann o Mbappé che giocherebbero in appoggio a uno tra Kolo Muani e Marcus Thuram, naturalmente senza dimenticarsi di Giroud e pensando che il numero 9 dell’Inter può anche fare l’esterno.

LE MOSSE DI RIBAS

L’uruguaiano Julio Ribas schiera un 4-1-4-1 in Francia Gibilterra: Coleing sarà il portiere, coppia centrale di difesa formata da Roy Chipolina, capitano e uno dei tanti a portare questo cognome nella piccola nazionale, poi Sergeant e Olivero come terzini. Il giocatore che si piazza davanti alla difesa uscirà verosimilmente dal testa a testa tra Annesley e De Haro; avremo poi una linea sulla trequarti con Pozo e Liam Walker che si devono guardare dalla concorrenza di Anthony Hernandez e Peacock, mentre Ronan giocherà a destra e El Hmidi potrebbe prendere il posto di Britto sulla corsia mancina. Come prima punta, scalpita il quarantaduenne Lee Casciaro che però potrebbe essere titolare martedì contro l’Olanda, perché Gibilterra giocherà a Faro e potrebbe essere una sorta di festa per lui; dunque il ballottaggio per il ruolo di centravanti riguarda De Barr e Michael Ruiz, difficile capire al momento chi possa iniziare all’Allianz Riviera di Nizza.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GIBILTERRA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Aréola; Clauss, Saliba, Upamecano, L. Hernandez; Zaire-Emery, Camavinga; O. Dembélé, Griezmann, Coman; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

GIBILTERRA (4-1-4-1): Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Mouelhi, Olivero; De Haro; Ronan, A. Hernandez, L. Walker, El Hmidi; De Barr. Allenatore: Julio Ribas











