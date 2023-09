Probabili formazioni Francia Irlanda/ Quote: chi in attacco per Deschamps? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA: CHI GIOCA A PARIGI?

Le probabili formazioni di Francia Irlanda riguardano la partita che, in programma al Parco dei Principi di Parigi giovedì 7 settembre (ore 20:45), si gioca per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024. Per i Bleus al momento tutto facile, e strada verso la fase finale già spianata: la Francia ha sempre vinto in questo girone, ha già schiantato l’Olanda e si è presa il successo in terra irlandese, dunque comanda la classifica a punteggio pieno e con distanza sulle inseguitrici, rischiando davvero poco e potendosi eventualmente permettere qualche sperimentazione nel proseguimento del cammino.

Discorso ovviamente diverso per l’Irlanda, che sta provando a crescere per tornare sui livelli di un tempo; per la nazionale di Stephen Kenny sarà francamente difficile qualificarsi agli Europei 2024, e allora si proverà magari a fare un bel percorso in Nations League nella quale potrebbe arrivare un salto di livello importante. Adesso però mettiamoci nell’attesa della partita di Parigi; intanto facciamo qualche rapida discussione sulle scelte che i due CT potrebbero adottare qui al Parco dei Principi, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Francia Irlanda.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Francia Irlanda, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale transalpina vi farebbe guadagnare 1,27 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 5,75 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione irlandese, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 11,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA

GLI 11 DI DESCHAMPS

Tra le possibili novità di Didier Deschamps per Francia Irlanda possiamo sicuramente citare alcuni difensori: Disasi e Saliba potrebbero avere spazio al centro della retroguardia, a protezione di Maignan. I due terzini saranno Koundé, nuovamente spostato a destra, e Theo Hernandez ma attenzione ovviamente a Pavard, appena acquistato dall’Inter; a centrocampo invece scalpitano Youssouf Fofana e Boubacar Kamara, giocando con il 4-2-3-1 è possibile che le maglie vengano date a Camavinga e Tchouaméni ma Rabiot è sempre stato un fedelissimo di Deschamps, e dunque anche questa sera potrebbe essere titolare. Davanti le alternative non mancano di certo: Giroud e Kolo Muani sono in competizione per il ruolo di prima punta, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé per partire larghi. Secondo la “tradizione” dovremmo vedere Coman, Griezmann e Mbappé da destra a sinistra, ma poi vedremo se saranno davvero queste le scelte del CT della Francia.

LE SCELTE DI KENNY

Il modulo di Kenny per Francia Irlanda è il 3-4-2-1, anche se eventualmente si può passare a qualche variazione a partita in corso: Smallbone e Obafemi sarebbero i due giocatori sulla trequarti, ma il secondo può andare ad affiancare Evan Ferguson (o Parrott) in attacco, lasciando l’altro a fare il trequartista unico o anche uno dei due centrali in un 3-1-4-2, con McGrath che avanzerebbe la sua posizione tra le linee. I due esterni, che giochino più alti o più bassi, dovrebbero essere Knight e McClean; per quanto riguarda il centrocampo, Cullen è di fatto lo schermo davanti alla difesa ma rischia sulla concorrenza di Browne e Hendrick, che sono delle valide alternative. Nel reparto arretrato Dara O’Shea, Collins e Egan dovrebbero essere i titolari; Lenihan e Scales sono le principali alternative a disposizione di Kenny, che in porta ha un leggero dubbio tra Bazunu, comunque favorito, e Kelleher.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, I. Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; D. O’Shea, Collin, Egan; Knight, McGrath, Cullen, McClean; Obafemi, Smallbone; E. Ferguson. Allenatore: Stephen Kenny











