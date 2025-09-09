Probabili formazioni Francia Islanda, scopriamo le quote ma anche moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA: CHI GIOCA PER IL BIS?

Dopo il debutto che è stato vincente per entrambe, le probabili formazioni Francia Islanda ci accompagnano verso la partita che oggi, martedì 9 settembre 2025, sarà valida per la seconda giornata del girone D delle qualificazioni mondiali, uno di quelli da quattro squadre cominciato solo dopo la fine della Nations League.

Probabili formazioni Ungheria Portogallo/ Quote: chi con CR7? (qualificazioni Mondiali, 9 settembre 2025)

Venerdì scorso ci sono state notizie eccellenti per entrambe e diamo merito anche all’Islanda, capace di vincere 5-0 contro l’Azerbaigian: l’avversario non sarà stato dei più difficili, ma nemmeno l’Islanda è un colosso e vincere con cinque gol di scarto non capita tutti i giorni anche a Nazionali più blasonate.

Probabili formazioni Serbia Inghilterra/ Quote: Vlahovic vs Kane (qualificazioni Mondiali, 9 settembre 2025)

Certo, oggi l’esame sarà infinitamente più difficile, contro la Francia di Didier Deschamps che, avendo vinto per 0-2 contro l’Ucraina in trasferta (o in campo neutro per essere precisi) ha già superato l’ostacolo teoricamente più difficile e adesso vuole viaggiare spedita verso i Mondiali 2026.

Le due Nazionali sono entrambe in fiducia e quindi non ci attendiamo clamorose novità da parte dei due commissari tecnici, ma per approfondire al meglio i discorsi sulle loro mosse, sui moduli e sui titolari, diamo ora tutto lo spazio che le probabili formazioni Francia Islanda richiedono…

Probabili formazioni Norvegia Moldavia/ Quote: certezza Haaland (qualificazioni Mondiali, 9 settembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Naturalmente sono favoriti i padroni di casa, la nostra parentesi sulle quote Snai per il pronostico circa Francia Islanda ci dice infatti che il segno 1 è quotato a 1,09 e dato quasi per scontato, a fronte di quota 10 in caso di pareggio e una vincita pari a ben 25 volte la posta sul segno 2 qualora stasera vincesse l’Islanda.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA

ECCO I TITOLARI PER DESCHAMPS

Didier Deschamps per le probabili formazioni Francia Islanda potrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1. I nomi di qualità certamente non mancano in ogni settore del campo, ma per l’undici titolare potremmo indicare questi favoriti: il rossonero Maignan in porta; davanti a lui, i quattro difensori Koundé, Konaté, Upamecano e Digne; in mediana Tchouameni e Koné, per sostenere una trequarti offensiva che potrebbe vedere titolari Akliouche, Olise e Barcola alle spalle di Mbappé nei panni del centravanti della Francia.

LE POSSIBILI MOSSE DI GUNNLAUGSSON

Arnar Gunnlaugsson ovviamente ha meno qualità a disposizione per le probabili formazioni Francia Islanda, ci proverà con un modulo 3-4-3 che almeno sulla carta non rinuncerà ad essere offensivo: il portiere Olafson avrà davanti a sé la retroguardia a tre formata da Palsson, Ingason e Gretarsson; a centrocampo invece i quattro possibili titolari dell’Islanda potrebbero essere Porsteinsson, Poroarson, Johannesson ed Ellertsson; infine davanti ci proverà il tridente composto da Haraldsson, Gudjohnsen e Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Koné; Akliouche, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps.

ISLANDA (3-4-3): Olafson; Palsson, Ingason, Gretarsson; Porsteinsson, Poroarson, Johannesson, Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen, Anderson. All. Gunnlaugsson.