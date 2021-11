Probabili formazioni Francia Kazakistan/ Quote: attacco atomico per i Bleus

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA KAZAKISTAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Kazakistan ci consentono di presentare la partita che questa sera allo Stade de France di Saint Denis vedrà logicamente favoriti i padroni di casa di Didier Deschamps, a caccia della vittoria che di fatto darebbe ai campioni del Mondo in carica la certezza della qualificazione per i Mondiali Qatar 2022, approfittando anche del fatto di giocare contro il Kazakistan, che è il fanalino di coda del girone D.

La Francia era andata a vincere per 0-2 in Kazakistan all’andata, ma soprattutto ad ottobre ha conquistato la Uefa Nations League vincendo in finale contro la Spagna, di conseguenza ogni epilogo diverso da una vittoria transalpina sarebbe oggi una grande sorpresa. Tutto questo premesso, diamo spazio alle ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Kazakistan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Kazakistan, logicamente a senso unico secondo l’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato ad appena 1,04 volte la posta in palio sul segno 1, mentre già il segno X per il pareggio varrebbe ben 13 volte la posta, infine la quotazione per il segno 2 in caso di impresa ospite è pari a 40.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA KAZAKISTAN

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Le probabili formazioni di Francia Kazakistan vedranno Didier Deschamps molto aggressivo: dato che in difesa c’è qualche assenza di cui tenere conto, meglio mettere il Kazakistan sulla difensiva scatenando tutto l’impressionante potenziale offensivo della Francia. Basterebbe fare i nomi dei tre giocatori più offensivi del 3-4-1-2 transalpino: ci sarà innanzitutto Griezmann come trequartista, alle spalle dei due attaccanti che saranno Benzema e Mbappé.

Anche a centrocampo ci saranno grandi nomi: Pogba e Kanté nella coppia centrale, mentre i due esterni che dovranno curare sia la fase difensiva sia quella offensiva saranno Pavard a destra e Theo Hernandez a sinistra. Infine la difesa, che come abbiamo accennato potrebbe essere il reparto con qualche dubbio in più: ci aspettiamo titolari Lloris in porta e davanti a lui Upamecano, Koundé e Lenglet per formare la retroguardia a tre.

IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Koundé, Lenglet; Pavard, Pogba, Kanté, T. Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé. All. Deschamps.



