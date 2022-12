Probabili formazioni Francia Marocco/ Diretta tv: quale modulo per i Bleus?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO: CHI GIOCA DOMANI?

Leggendo le probabili formazioni di Francia Marocco entriamo in clima partita per la seconda semifinale dei Mondiali 2022 in programma domani sera, un incrocio non banale per molto motivi anche non sportivi, come sempre quando si incrociano una ex colonia e il Paese che l’aveva colonizzata. Anche rimanendo agli aspetti più strettamente calcistici, la Francia campione in carica sogna il secondo trionfo consecutivo, che non riesce a nessuno ormai da 60 anni: i Bleus di Didier Deschamps sono arrivati qui grazie alla vittoria contro l’Inghilterra e più in generale hanno saputo navigare sicuri pur fra tanti imprevisti, in particolare i molti infortuni che hanno colpito nomi di spicco per la Francia.

QATARGATE/ "Kaili e Panzeri pesci piccoli, un avviso di Doha per far paura ai grandi"

A proposito di imprevisti, il Marocco è la prima africana di sempre a raggiungere la semifinale di un Mondiale e alzi la mano chi avrebbe osato anche solo pensarlo il 20 novembre scorso. Attenzione a una difesa d’acciaio, con un solo gol subito in tutto il torneo (per di più autorete) e imbattuta contro Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo, per cui sa come si fermano le big europee. Sulla carta il Marocco avrebbe dovuto uscire al girone contro Croazia e Belgio, lo ritroviamo a giocarsi il sogno contro la Francia, rivale speciale per i Leoni dell’Atlante. Non perdiamo allora altro tempo: leggiamo subito le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Francia Marocco.

Probabili formazioni Argentina Croazia/ Quote: Di Maria è la variabile

DIRETTA FRANCIA MAROCCO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Francia Marocco sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, con la nostra Tv di Stato che garantirà anche la diretta streaming video della semifinale dei Mondiali 2022 tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Nelle probabili formazioni di Francia Marocco è complesso capire per Didier Deschamps il modulo scelto. Griezmann ad esempio in questi Mondiali 2022 ha giocato spesso come centrocampista aggiunto, una sorta di regista con facoltà di arretrare e alzare la sua posizione a seconda dei casi. Lo disponiamo oggi sulla trequarti, sua posizione naturale, con Dembélé e Mbappé che saranno i laterali pronti a supportare la prima punta Giroud. Il centrocampo invece sarà formato da Rabiot e Tchouaméni, mentre Koundé ancora una volta si dovrà allargare sulla destra per giocare come terzino, lasciando la zona centrale della difesa a Varane e Upamecano davanti a Lloris, con Theo Hernandez a sinistra. L’alternativa tattica (con gli stessi uomini) è l’avanzamento di Theo con Koundé terzo centrale, Mbappé al fianco di Giroud e Dembélé laterale di centrocampo.

Azzedine Ounahi / Calciomercato, Fiorentina e Torino sulla stellina del Marocco

LE SCELTE DI REGRAGUI

Walid Regragui ha ancora due dubbi nelle probabili formazioni di Francia Marocco, che riguardano la condizione dei suoi difensori: Aguerd e Mazraoui non hanno giocato contro il Portogallo e sono di nuovo fortemente a rischio, ce la farà invece Saiss che era uscito acciaccato dal quarto di finale. Dunque, a completare una difesa che vedrà ovviamente Bounou in porta e Hakimi terzino destro saranno El Yamiq come centrale e Attiyat Allah come laterale a sinistra; per il resto ovviamente il Marocco non cambierà nell’assetto e nei suoi giocatori. A fare il regista di centrocampo sarà Sofyan Amrabat, che sta giocando un eccellente Mondiale; con lui agiranno Ounahi e Amallah, mentre in attacco non ci sarà Cheddira, espulso nell’ultima partita. Il bomber del Bari non sarebbe comunque partito titolare, come prima punta infatti En Nesyri non ha rivali, affiancato da Ziyech sulla fascia destra e Boufal come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiyat Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. All. Regragui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA