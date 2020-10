Probabili formazioni Francia Portogallo/ Quote, Mbappé vs CR7! (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA PORTOGALLO: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Francia Portogallo parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 ottobre, valida per la terza giornata della Nations League 2020-2021: un test determinante per la qualificazione alla Final Four, visto che entrambe le nazionali sono a punteggio pieno nella classifica del girone e si giocano una contro l’altra il pass. Il Portogallo è campione in carica e arriva dal pareggio nell’amichevole contro la Spagna, un test tutto sommato positivo contro un’avversaria storica e di grande qualità; i Bleus sono però del tutto intenzionati a vendicare la bruciante eliminazione della prima edizione, e hanno dimostrato di essere ancora la squadra da battere nell’amichevole di mercoledì sera, quando hanno rifilato sette gol all’Ucraina. In questo momento la gara di stasera è una delle migliori che il panorama dl calcio europeo possa offrire; aspettiamo allora che arrivi il calcio d’inizio, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione di quelli che saranno i temi principali e le scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi delle probabili formazioni di Francia Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico su Francia Portogallo ci dicono che i Bleus partono leggermente favoriti: hanno infatti un valore di 2,10 volte la puntata sul segno 2, che identifica la loro vittoria interna. Il segno 2 che regola il successo della nazionale lusitana vi farebbe guadagnare 3,55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il pareggio identificato dal segno X il guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA PORTOGALLO

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Dopo aver vinto il Mondiale Didier Deschamps ha rivisto la sua formazione, e anche per Francia Portogallo si appresta a giocare con la difesa a tre: in questo modulo la protezione al portiere Lloris sarà fornita da Upamecano, Varane e Lucas Hernandez che scala dietro, lasciando la fascia sinistra a disposizione di Digne. Avanza la sua posizione anche Pavard, sempre titolare della corsia di destra; in mediana c’è Kante insieme a Pogba, lo schema potrebbe diventare anche una sorta di 4-3-1-2 aggiungendo un centrocampista che sarebbe eventualmente Aouar o Tolisso, portando invece Pavard sulla linea di difesa e mandando Digne in panchina. Ad ogni modo ci sarà un trequartista che supporterà i due attaccanti: appare chiaro che Griezmann e Mbappé saranno in campo, con loro due a fare coppia offensiva Coman e Aouar si giocano la maglia alle loro spalle, potrebbe invece essere confermato Martial e in quel caso il Petit Diable potrebbe arretrare il suo raggio d’azione agendo come rifinitore.

GLI 11 DI SANTOS

Fernando Santos approccia le probabili formazioni di Francia Portogallo con il consueto 4-3-3, e potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’amichevole di Lisbona. Davanti al portiere Rui Patricio si candida ad avere un posto Ruben Dias, che affiancherebbe Ruben Semedo in mezzo con Joao Cancelo e Raphael Guerreiro come agirebbero come terzini. Le conferme rispetto alla partita contro la Spagna saranno ovviamente anche quelle di Joao Moutinho e Cristiano Ronaldo, i due grandi veterani della squadra; a completare il centrocampo invece potrebbero tornare utili Bruno Fernandes, che giocherebbe come mezzala d’assalto, e William Carvalho che invece si posizionerebbe davanti alla difesa. Nel tridente offensivo invece c’è il ballottaggio tra André Silva e Joao Felix per il ruolo di prima punta, resta favorito il primo mentre tra Diogo Jota e Bernardo Silva è testa a testa per il posto sull’esterno sinistro, il calciatore del Manchester City è forse più adatto a giocare su quel versante.

TABELLINO FRANCIA PORTOGALLO

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Kanté, Digne; Griezmann; Mbappé, Martial. Allenatore: Didier Deschamps

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Ruben Semedo, Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes, William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos



