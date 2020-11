Probabili formazioni Francia Svezia/ Quote, sarà turnover per Deschamps?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVEZIA: CHI A PARIGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dello Stade de France, la sfida per la sesta giornata della Nations League tra Francia e Svezia: vediamo quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della sfida. Siamo infatti ben curiosi di capire quali saranno le intenzioni di Deschamps come di Wettergren per questa ultima sfida della fase a gironi della manifestazione UEFA: la Francia infatti si è matematicamente qualificata alla fase finale della Nations League, avendo già battuto il Portogallo solo pochi giorni fa. Con il pass il tasca è probabile che Deschamps opti per un ragionato turnover: non è da escludere comunque l’inserimento di qualche big, giusto per chiudere al meglio la finestra di novembre. Per la Svezia invece oggi il ct Wettergren dovrà schierare solo i suoi titolari più in forma: il successo ottenuto contro la Croazia ha rinvigorito le speranza di evitare la retrocessione alla Lega B alla prossima edizione, ma certo i Gialloblu oggi dovranno compiere un’impresa. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Francia Svezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè per i Blues questa sia sfida dal relativo significato, pure va ai ragazzi di Deschamps il netto favore alla vittoria. Il portale Snai per l’1×2 ha poi fissato a 5.75 il successo della Svezia, contro il molto più basso 1.63 dato per la vittoria della Francia: il pareggio paga la posta a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVEZIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Come abbiamo detto prima, con ben poco per cui lottare questa sera, ecco che per fissare le probabili formazioni di Francia Svezia, il ct dei Blues potrebbe optare per un relativo turnover, pur tenendo il 4-4-2 come modulo di riferimenti. Ecco che allora potremmo rivedere dal primo minuto Mandanda tra i pali, già titolare nell’ultima amichevole occorsa contro la Finlandia: di fronte ecco pronti da primo minuto Varane e Lenglet, con la coppia Dubois-Digne confermati in corsia. Per la mediana rimane però imprescindibile il duo Pogba-N’Zonzi: ai lati si farà avanti Sissoko come pure il giovanissimo Thuram, che pure ha ben fatto dalla panchina anche nell’ultima sfida di Nations League col Portogallo. Giroud e Ben Yedder dovrebbero poi essere le prime scelte in attacco.

LE SCELTE DI WETTERGREN

Sarà uno speculare 4-4-2 il modulo di riferimento di Wettergren per le probabili formazioni di Francia e Svezia: qui però sarà spazio solo per i giocatori più in forma e in tal senso il tecnico potrebbe anche confermare gran parte dell’11 che ha fatto male alla Croazia solo pochi giorni fa. Ecco che allora pare irrinunciabile il Man of the Match e giocatore di punta anche della Juventus di Andrea Pirlo Dejan Kulusevski: al suo fianco in attacco si candida Berg, anche se non mancano le alternative della panchina. Per il centrocampo poi Wettergren dovrebbe puntare dal primo minuto sulla coppa composta da Ekdal e Olsson, mentre Larsson e Forsberg saranno le prime scelte in corsia. Sono infine maglie consegnate anche nella difesa della Svezia, con Bengtsson, Lindelof, Danielson e Lindelof confermati dal primo minuto di fronte al solito Olsen.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-4-2): Mandanda; Dubois, Varane, Lenglet, Digne; Thuram, Pogba, N’Zonzi, Sissoko; Giroud, Ben Yedder All. Deschamps

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Bengtsson, Danielson, Lindelof, Lustig; Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsson; Kulusevski, Berg All. Wettergren



© RIPRODUZIONE RISERVATA