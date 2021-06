Probabili formazioni Francia Svizzera/ Quote, Rabiot o Tolisso dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVIZZERA: CHI IN CAMPO A BUCAREST?

Spazio per le probabili formazioni di Francia Svizzera, atteso incontro per gli ottavi di finale degli Europei 2020 che pure si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 all’Arena Nationale di Bucarest. Siamo dunque ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse degli allenatori per questo big match anche se alla vigilia non abbiamo alcun dubbio che sia Deschamps che Petkovic opteranno per i loro titolarissimi.

LE PAGELLE BELGIO PORTOGALLO/ I voti della partita: Eden Hazard a due marce

Chiuso da primi un girone di ferro come quello F, i Blues vogliono imporsi in maniera netta anche questa sera, esplicando tutte le sue ambizioni a diventare campione d’europa per la terza volta nella loro storia. Di contro gli elvetici di Petkovic che strappato in extremis la qualificazione alla fase finale del torneo (da migliore terza) sono pronti a dare il 100% e a tentare l’impresa contro la squadra campione del mondo in carica. Vediamo dunque quali saranno le mosse de i ct per le probabili formazioni di Francia Svizzera.

RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol live score ottavi: sarà Italia-Belgio!

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione elvetica sia squadra tenace, da non sottovalutare, alla vigilia della sfida per gli Europei 2020 è ai Blues che va il favore del pronostico. Esaminando poi le quote date dal portale Eurobet, vediamo che nell’1×2 del match il successo della Francia è stato dato a 1.53, contro il più elevato 6.90 fissato per l’affermazione della Svizzera: il pareggio vale 3.95.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVIZZERA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Per le probabili formazioni di Francia e Svizzera sono davvero pochi i dubbi che rimangono nello spogliatoio di Didier Deschamps. Fissato il solito 4-3-3 ecco che avremo pronto tra i pali il solito Lloris, con in difesa titolari annunciati Pavard, Kimpembe, Varane e Lucas Hernardez (anche se Digne scalpita dalla panchina). Irrinunciabili poi a centrocampo Kantè e Pogba con uno tra lo juventino Rabiot e il bavarese Tolisso a completare lo schieramento. Sarà infine ancora parate di stelle per l’attacco dei francesi, con Mbappè, Griezmann e Benzema, questo poi fresco di doppietta contro il Portogallo.

BELGIO AVVERSARIO ITALIA QUARTI EUROPEI 2020/ Portogallo ko: Diavoli Rossi a Monaco

LE SCELTE DI PETKOVIC

Spazio invece al 3-4-1-2 per gli elvetici, che pure saranno in campo questa sera con i titolari piò in forma a disposizione di Mister Petkovic. Il tecnico svizzero dovrebbe allora affidarsi di nuovo a Sommer tra i pali, come pure al terzetto in difesa composto da Akanji, Elvedi e il torinese Ricardo Rodriguez (che pure non ha sempre ben figurato in questa edizione degli Europei). Per il centrocampo dovrebbe poi esserci spazio per Freuler e Xhaka, mentre saranno Zuber e Widmer i titolari sull’esterno dello schieramento: attenzione però a Zakaria e Fassnahct sempre a disposizione dalla panchina. Poco dubbi poi nell’attacco rossocrociato con Shaqiri (in doppietta con la Turchia) sulla linea della trequarti e sulle due punte Embolo e Seferovic.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L Hernandez; Rabiot, Kantè, Pogba; Griezmann, Benzema, Mbappè All. Dechamps

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic All. Petkovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA