Probabili formazioni Francia Ucraina: le scelte dei due CT per la partita di Parigi nelle qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA: DESCHAMPS VUOLE IL PASS!

Con l’analisi delle probabili formazioni Francia Ucraina parliamo della partita che può essere decisiva per le sorti del girone D, nelle qualificazioni Mondiali 2026: penultima giornata al Parco dei Principi, con i Bleus che sono a +3 proprio grazie alla vittoria maturata all’andata sul neutro di Breslavia, lo scorso settembre.

Un 2-0 firmato Olise e Mbappé che concede alla Francia di poter anche pareggiare, perché con la differenza reti si rischia poco; in caso contrario, cioè una vittoria dell’Ucraina, i Bleus sarebbero costretti a fare risultato in Azerbaijan e in quel caso potrebbero ripresentarsi alcuni fantasmi del passato (leggi Bulgaria).

A dire il vero però, visto lo scenario che ci si presenta a poche ore dalla partita, possiamo dire che in realtà i rischi siano tutti per l’Ucraina, che allo stesso modo difende tre punti sull’Islanda che poi “ospiterà” a Varsavia domenica: andare ai playoff per questa nazionale è al momento tutt’altro che scontato.

Ecco perché questo match di Parigi può essere fondamentale per entrambe le nazionali; vedremo cosa succederà in campo ma innanzitutto facciamo una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni Francia Ucraina.

FRANCIA UCRAINA: QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente le quote dei bookmaker indicano i Bleus come favoriti, quindi a corredo delle probabili formazioni Francia Ucraina possiamo leggere come il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa valga 1,18 volte la vostra giocata, contro un valore alto sul successo ucraino (segno 2) che infatti corrisponde a 14,00 volte la cifra investita, infine ecco l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X, e porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Ci sono defezioni importanti per Didier Deschamps nelle probabili formazioni Francia Ucraina, soprattutto Ousmane Dembélé ma anche Rabiot, Marcus Thuam e Tchouaméni; il modulo dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 con Maignan in porta protetto da Saliba e uno tra Upamecano e Ibrahima Konaté, Koundé come sempre fa il terzino destro mentre sull’altro versante avremo Theo Hernandez. La grande notizia è il ritorno di Kanté che mancava tra i convocati da un anno; a conti fatti potrebbe anche essere titolare, pur se a centrocampo i favoriti in questo momento restano Camavinga e Manu Koné.

Da definire poi le maglie davanti: in zona centrale sulla trequarti agisce quasi certamente Olise, a destra Barcola mentre sull’altro versante è ballottaggio aperto tra Nkunku, che è stato titolare nel pareggio in Islanda, e Mateta senza dimenticarsi di soluzioni alternative come Kolo Muani spostato sull’esterno, ad ogni modo è indubbio il fatto che la Francia abbia parecchia abbondanza nel reparto avanzato (ci sono anche Cherki e Akliouche) anche se questo non sempre è un aspetto del tutto positivo. Il centravanti sarà Mbappé, eventualmente sia il già citato Kolo Muani che Ekitiké, buono anche per la corsia, possono pensare alla staffetta.

LA RISPOSTA DI REBROV

Valutiamo anche le mosse di Sergiy Rebrov, perché Deschamps ha assenze pesanti ma nelle probabili formazioni Francia Ucraina i gialloblu sono senza Dovbyk, che si è infortunato con la Roma: ecco allora che la prima punta a tutti gli effetti dovrebbe essere l’esperto Yaremchuk, a lui sono affidati i gol della speranza mentre per quanto riguarda la trequarti è da capire se Sudakov possa avere una maglia su una delle due corsie, con Malinovskiy che può anche spostarsi a destra e in questo caso favorire la titolarità di uno tra Gutsulyak e Voloshyn che sono in ballottaggio.

A fare filtro in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Shaparenko; con lui può giocare Bondarenko che arretrerebbe la sua posizione, l’alternativa è Brazhko che forse avrà i galloni del titolare per caratteristiche più difensive del compagno di nazionale; in difesa ci sarà Zabarniy a comandare il reparto con la compagnia di Matvienko, sulle fasce laterali come terzini ecco Konoplya e Mykolenko come da prassi, in porta ovviamente gioca Trubin.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, I. Konaté, T. Hernandez; Camavinga, Manu Koné; Barcola, Olise, Nkunku; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarniy, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Shaparenko; Malinovskiy, Sudakov, Voloshyn; Yarmolenko. Allenatore: Sergiy Rebrov